Die US-Bürgerrechtsbewegung National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) hat eine Reisewarnung für den Bundesstaat Missouri herausgegeben. Darin wird vor rassistischen Übergriffen und Diskriminierung gegenüber Schwarzen gewarnt. Es handelt sich um die erste Reisewarnung der NAACP auf der nationalen Ebene. Die Missouri-Gruppe der Organisation hatte die Reisewarnung bereits im Juni veröffentlicht. Nun stimmte auch die jährliche nationale Tagung für das Papier.

"Personen, die durch den Staat reisen, wird geraten, sich mit extremer Vorsicht zu bewegen", heißt es in der Reisewarnung. "Verbrechen auf der Grundlage von Rasse, Geschlecht oder Hautfarbe haben in Missouri eine lange Geschichte." Die NAACP ruft die Leser der Warnung dazu auf, Familienangehörige, Kollegen und alle, die Missouri besuchen wollen, wegen der Sicherheitsbedenken zu warnen.

Hintergrund ist ein kürzlich in Missouri verabschiedetes Gesetz, das es Schwarzen erheblich erschwert, sich gerichtlich gegen Diskriminierung zu wehren. Die NAACP spricht von einem "Jim-Crow-law". So wurden verschiedene Gesetze bezeichnet, die nach der Abschaffung der Sklaverei die Rassentrennung in den USA beibehielten.



Eine weitere Grundlage für die Warnung ist laut NAACP die wachsende Anzahl rassistischer Vorfälle in Missouri. Menschen berichteten in nie dagewesener Zahl von Zwischenfällen, bei denen sie wegen ihrer Hautfarbe geschlagen, von der Polizei gestoppt oder gedemütigt worden seien, sagte Rod Chapel vom NAACP Missouri dem Kansas City Star.

Zuletzt war etwa ein 28-jähriger Schwarzer in einer Gefängniszelle gestorben, nachdem er wegen falschen Abbiegens mit dem Auto festgenommen worden war. Der Generalstaatsanwalt von Missouri stellte in einem Bericht fest, dass die Polizei im letzten Jahr schwarze Autofahrer um 75 Prozent häufiger anhielt als weiße. Auch an der University of Missouri wurden rassistische Vorfälle gemeldet.



Die 1909 gegründete NAACP ist eine der ältesten und wichtigsten Bürgerrechtsbewegungen für Schwarze in den USA. Ähnliche Reisewarnungen hatte auch schon die Amerikanische Bürgerrechtsunion (ACLU) für die Bundesstaaten Arizona im Jahr 2010 und Texas in diesem Jahr veröffentlicht.

2014 hatte ein Polizist in der Stadt Ferguson in Missouri den 18-jährigen Schüler Michael Brown erschossen. Der Fall hatte eine neue große Debatte zur Polizeigewalt gegen Schwarze ausgelöst.