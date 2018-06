Die tödliche Attacke auf eine Gegendemonstrantin bei einer Kundgebung Rechtsradikaler am Samstag in Charlottesville stellt laut US-Justizminister Jeff Sessions einen Fall von "inländischem Terrorismus" dar. Der Vorfall erfülle die nötigen gesetzlichen Voraussetzungen, um als Terrorakt eingestuft zu werden, sagte Sessions dem TV-Sender ABC. "Wir werden ihn auf jede mögliche Art verfolgen."

Der 20-jährige James Alex Fields Jr. soll am Samstag mit einem Auto in eine Gruppe von Demonstranten gerast sein, die gegen die Versammlung mehrerer Tausend Rechtsextremer protestiert hatten. Dabei tötete er die 32-jährige Heather Heyer und verletzte weitere 19 Menschen. Sessions, der in seiner Rolle als Justizminister gleichzeitig oberster Bundesstaatsanwalt der USA ist, sprach von einer "bösartigen Attacke". Laut Sessions würden Terrorismusexperten des FBI die Ermittlungen führen.

Sessions verteidigte in dem Interview auch die Reaktionen von US-Präsident Donald Trump nach den Ausschreitungen. Der Präsident verurteile die Ideologie, die hinter nationalsozialistischen Bewegungen und dem Ku-Kux-Klan stehe. "Das ist seine klare Position, er lehnt solche Werte strikt ab", sagte Jessions.



Mehrere, darunter auch republikanische Politiker hatten Trump vorgeworfen, sich nicht klar genug von den in Charlottesville beteiligten ultrarechten Gruppen zu distanzieren. In einer ersten Mitteilung am Samstag hatte Trump alle Formen von "Hass, Fanatismus und Gewalt" verurteilt, was vielen Kritikern zu unspezifisch war. Am Sonntag teilte das Weiße Haus mit, Trumps Distanzierung beinhalte selbstverständlich auch "weiße Nationalisten, den Ku-Klux-Klan, Neonazis sowie alle extremistischen Gruppen".



Trump hatte heute seinen Sommerurlaub unterbrochen, um nach Washington zurückzureisen. Auf Twitter schrieb Trump, der Fokus seiner Arbeit liege dabei auf Handel und Militär. Laut öffentlichem Tagesplan des Weißen Hauses sei heute die einzige Gelegenheit, bei der sich Trump gegenüber Medien auch zu anderen aktuellen Themen äußern könnte, etwa zur Gewalt in Charlottesville.



Die Kritik an Trumps Vorgehen reißt aber nicht ab: Am Montag erklärte Kenneth Frazier, Vorstandsvorsitzender des Pharmaunternehmens Merck, dass er aus einem Wirtschaftsgremium des Präsidenten zurücktreten werde. Er begründete seine Entscheidung damit, dass er sich verantwortlich fühle, "gegen Intoleranz und Extremismus einzutreten". Trump reagierte auf Twitter verärgert über Fraziers Entscheidung und schrieb, jetzt habe der Merck-Chef ja mehr Zeit, die Medikamentenpreise zu senken.