Im Zusammenhang mit dem am vergangenen Wochenende vereitelten Anschlag auf ein australisches Passagierflugzeug hat die australische Justiz zwei Männer wegen Terrorismus angeklagt. Inzwischen gehe man davon aus, dass die beiden Täter im Alter von 49 und 32 Jahren von der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" in Syrien unterstützt worden seien, hieß es von den Behörden in Sydney. "Die Anordnung kam von einem wichtigen Mitglied des 'Islamischen Staates', einem Kommandeur", sagte der Vizechef der australischen Bundespolizei, Michael Phelan.



Zudem sollen die Männer einen Giftgasanschlag auf einem öffentlichen Platz geplant haben. Die Vorbereitungen seien jedoch noch nicht weit gediehen gewesen. Die Brüder sollen dabei mit einem Chemikalien-Cocktail hantiert haben, der letztlich der Freisetzung von Schwefelwasserstoff dienen sollte. Diese wie faule Eier riechende chemische Verbindung ist in hohen Konzentrationen für Menschen tödlich.

Die Männer hatten laut Polizei am vergangenen Samstag einen Sprengsatz in einer Maschine der Fluggesellschaft Etihad deponieren wollen, waren jedoch zuvor festgenommen worden. Der hoch explosiver Armee-Sprengstoff, der per Luftfracht aus der Türkei nach Australien gekommen sein soll, sollte in einem Fleischwolf versteckt in einem Gepäckstück an Bord des Flugzeuges geschmuggelt werden. Laut dem Sicherheitsexperten Greg Barton von der Universität Melbourne hätte eine solche Bombe die Schlagkraft einer Granate und könnte ein Loch in den Rumpf der Maschine sprengen. Polizei-Vize Phelan sprach von einem "der ausgefeiltesten Terrorvorhaben, die je auf australischem Boden versucht worden sind".



Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes

Die Polizei kam den mutmaßlichen Anschlagsplanern durch einen Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes auf die Spur. Bei einer Großrazzia wurden die beiden verdächtigen Männer festgenommen. Australien ist ein enger Verbündeter der USA. Die Behörden sind schon länger in Alarmbereitschaft, weil sie fürchten, dass radikale Islamisten nach dem Kampf für den IS in ihre Heimat zurückkehren und dort Anschläge begehen könnten. Nach Erkenntnissen des Einwanderungsministeriums sind etwa 100 Personen von Australien nach Syrien gereist, um sich Organisationen wie dem IS anzuschließen.