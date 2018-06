USA - Katastrophenzustand nach Sturm Harvey In Houston in Texas suchen weiter Tausende Rettungskräfte mit Helikoptern und Booten nach Eingeschlossenen. Mindestens sieben Menschen sind durch den Sturm Harvey ums Leben gekommen. © Foto: Jonathan Bachman/Reuters

Kurz vor seiner Reise in die Katastrophengebiete von Texas hat US-Präsident Donald Trump die Bewohner auf einen langen und schwierigen Wiederaufbau nach Sturm Harvey vorbereitet. Zugleich versprach er den Betroffenen Unterstützung seiner Regierung. "Sie werden bekommen, was sie brauchen, und es wird schnell gehen", sagte Trump.



Im Moment habe die Sicherheit Vorrang, sagte Trump vor Journalisten in Washington. "Alle mir untergeordneten Ressourcen stehen den Behörden vor Ort zur Verfügung." Die Rettung von Menschenleben sei das Wichtigste. Zugleich verwies er auf hohe Kosten für den Wiederaufbau, dieser werde sehr teuer. Deswegen stehe er mit dem Kongress in Kontakt. Trump will gemeinsam mit First Lady Melania Trump von Dienstag bis Samstag nach Texas reisen.

"Das sind Niederschläge von historischem Ausmaß", sagte Trump weiter. Es habe vermutlich noch nie etwas derartiges gegeben. In Houston war schon am Sonntag der heftigste Regen gemessen worden, der je an einem einzelnen Tag in der Stadt gefallen ist. Im Großraum der viertgrößten US-Stadt stehen große Gebiete unter Wasser. Bisher wurden sechs Menschen tot geborgen, die Behörden rechnen mit weiteren Todesopfern.



Katastrophenzustand auch in Louisiana

Zudem kam es in Houston nach Berichten von Augenzeugen zu einer Explosion in einem Bürokomplex. Die Polizei konnte zunächst nicht bestätigen, ob der Vorfall in Zusammenhang mit den Überflutungen stand.

Der Tropensturm Harvey bewegt sich nur langsam vorwärts. Er könnte nach Einschätzung von Meteorologen beim National Hurricane Center leicht ostwärts wandern und auch Teile Louisianas erreichen, wo Trump vorsorglich ebenfalls den Katastrophenzustand ausgerufen hatte. Der Sturm werde voraussichtlich bis einschließlich Freitag weiterhin große Regenmengen bringen.

Bis zu 20 Milliarden US-Dollar Versicherungsschaden

Die US-Großbank JP Morgan schätzte die versicherten Schäden durch den Hurrikan auf zehn bis 20 Milliarden Dollar. Dies seien die Berechnungen nach dem bisherigen Stand, schrieb deren Expertin Sarah DeWitt in einer Kurzstudie. Damit könnte Harvey den Angaben zufolge zu einem der teuersten zehn Wirbelstürme der US-Geschichte werden. Allerdings wäre er für die Versicherer nicht so kostenträchtig wie Hurrikan Katrina, der 2005 New Orleans verwüstet hatte und die Branche 75 Milliarden Dollar kostete. Hannover Rück und Münchener Rück hatten diese Einschätzung zuvor ebenfalls abgegeben.



1/14 Retter bei der Arbeit: Harvey ist in den USA der stärkste Hurrikan seit zwölf Jahren. © David J. Phillip/AP/dpa 2/14 Der Hurrikan erreichte zuerst die kleine Küstenstadt Rockport und richtete schwere Schäden an. Viele Häuser in Rockport wurden zerstört, es gab auch mehrere Verletzte, sagte Bürgermeister Carles Wax. © Eric Gay/AP Photo/dpa 3/14 Die Infrastruktur der Küstenstadt existiert praktisch nicht mehr. Es gibt weder Strom noch fließendes Wasser. Die Feuerwehr konnte lange nicht ausrücken, da die Winde zu stark waren. © David J. Phillip/AP/dpa 4/14 Der Hurrikan schwächte sich zwar zu einem Tropensturm ab, aber Meteorologen sagen voraus, dass Harvey in der Region noch tagelang für starken Regen und Überflutungen sorgen wird. "Dieser Sturm wird vier oder fünf Tage toben. Und heute ist Tag eins", sagte Sylvester Turner, Bürgermeister von Houston. © Mark Mulligan/Houston Chronicle/AP/dpa 5/14 Houston ist besonders betroffen. In der viertgrößten Stadt der USA werden bis zu 125 Zentimeter Regen erwartet. © Mohammad Khursheed/Reuters 6/14 Der Sturm hat das Leben in Houston nahezu lahmgelegt: Der Flugbetrieb ist unterbrochen, die wichtigsten Schnellstraßen überflutet. Die Einwohner sollen sich im Notfall auf die Dächer retten, teilte die städtische Katastrophenschutzbehörde mit. © Eric Gay/AP Photo/dpa 7/14 In vielen Städten wurden öffentliche Gebäude zu Notunterkünften umgewandelt. Helfer retteten Menschen mit Booten aus überfluteten Häusern, andere wurden von den Dächern ihrer Häuser von Hubschraubern abgeholt. © Steve Gonzales/Houston Chronicle/AP/dpa 8/14 Die Behörden mussten einige Stadtteile Houstons zwangsevakuieren. Die Maßnahme gilt vor allem für die Deichbezirke entlang des Brazos River. Der Fluss soll auf 18 Meter ansteigen, das sind 90 Zentimeter mehr als der bisherige Höchststand. © Lt. Zachary West, 100th MPAD/Texas Military Department/Handout/Reuters 9/14 US-Präsident Donald Trump hat den Katastrophenfall für Texas ausgerufen. Darum hatte Gouverneur Abbott gebeten, da so Bundesmittel zur Behebung der Sturmschäden freigegeben werden können. © Eric Gay/AP/dpa 10/14 Trump wird am Dienstag in den betroffenen Gebieten erwartet. Er hatte zuvor auf Twitter geschrieben, dass er erst nach Texas reisen werde, wenn dies "keine Störung" des Katastropheneinsatzes verursache. Der Schwerpunkt müsse "auf Leben und Sicherheit liegen". © Richard Carson/Reuters 11/14 Insgesamt erklärte Gouverneur Abbott 50 Bezirke zu Notstandsgebieten. Die Zustände seien "schlecht und werden schlimmer", sagte Abbott. © Scott Olson/Getty Images 12/14 Die Bewältigung der Katastrophe werde Jahre dauern, sagte der Leiter der US-Katastrophenschutzbehörde Fema, Brock Long. Texas stehe "eine beispiellos lange und frustrierende Phase" des Wiederaufbaus bevor. © Daniel Kramer/AFP/Getty Images 13/14 Am Wochenende wurden zwei Menschen getötet. Eine Frau aus Houston blieb mit ihrem Auto in den Fluten stecken und ertrank. Helfer fanden einen zweiten Toten in der Küstenstadt Rockport. © Scott Olson/Getty Images 14/14 Die Lage wird sich laut Meteorologen weiter verschlimmern. Laut Vorhersagen könnte es noch bis Donnerstag oder Freitag weiter regnen. © Brendan Smialowski/AFP Photo/Getty Images

Einigen Analysten zufolge könnten Versicherer und Rückversicherer Harvey dazu nutzen, nach einer längeren Zeit mit niedrigen Prämien demnächst Preiserhöhungen durchzusetzen.