Steve Bannon, der am Freitag entlassene Chefberater des US-Präsidenten Donald Trump, kehrt nach seinem Verlassen des Weißen Hauses als Chef zum ultrarechten Internetportal Breitbart News zurück. Er will sich nach eigenen Angaben weiter für Trump starkmachen. Breitbart teilte mit, Bannon habe bereits eine Redaktionssitzung geleitet. "Die populistisch-nationalistische Bewegung ist heute deutlich stärker geworden", erklärte Chefredakteur Alex Marlow.



Bannon selbst sagte, er werde bei Breitbart News weiter Politik für Trump machen. "Ich werde definitiv die Opposition zermalmen", sagte er der Nachrichtenseite The Weekly Standard. "Jetzt habe ich die Hände wieder an den Waffen." Gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg kündigte Bannon an, er werde für Trump "in den Krieg ziehen". Dieser Krieg werde geführt "auf dem Capitol Hill, in den Medien, und im unternehmerischen Amerika". Nach der Bekanntgabe, dass Bannon das Weiße Haus verlassen werde, twitterte ein hochrangiger Breitbart-Redakteur das Hashtag "#WAR" (Krieg).



Trump werde es in Zukunft noch schwerer haben, seine Vorhaben durchzusetzen, sagte Bannon. "Das republikanische Establishment hat kein Interesse daran, dass Trump Erfolg hat", sagte er. "Sie sind keine Populisten, keine Nationalisten, sie haben kein Interesse an seinem Programm. Null", sagte Bannon. Außer einer abgeschwächten Steuerreform, wie sie für Republikaner üblich sei, werde nichts von Trumps Programm umgesetzt werden.



Seinen Verbündeten sagte Bannon, er wolle die US-Regierung aber zur Verantwortung ziehen, wenn sie ihre Versprechen aus dem Wahlkampf nicht einhalte. Er werde außerhalb des Weißen Hauses weiterhin Einfluss auf die Politik nehmen. "Die Trump-Präsidentschaft, für die wir gekämpft haben, ist vorbei. Wir haben noch immer eine große Bewegung, und wir werden etwas aus dieser Präsidentschaft machen, aber diese Präsidentschaft ist vorbei", sagte Bannon. "Sie wird etwas anderes sein."

Bannon gilt als Vertreter der nationalistischen Wirtschaftspolitik des Präsidenten. Der 63-Jährige hatte Mitte der Woche im Gespräch mit einem Journalisten die Nordkorea-Politik Trumps konterkariert, indem er eine militärische Option zur Lösung des Konflikts kategorisch ausschloss. Trump habe wütend reagiert, berichteten Medien.



Bannon stand zudem seit geraumer Zeit im Verdacht, vertrauliche Informationen aus dem Weißen Haus an Medien weitergegeben zu haben. Zu seinen internen Widersachern gehören die moderateren und wirtschaftsliberalen Kräfte im Team um Trump, etwa dessen Schwiegersohn Jared Kushner, Wirtschaftsberater Gary Cohn und Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster. Bannon sagt, er selbst habe gekündigt. US-Medien spekulieren jedoch darüber, dass er aus dem Amt gedrängt wurde.



Bannon war vor der Wahlkampfendphase 2016 zum Trump-Team gestoßen und übernahm dann die Leitung des Wahlkampfs. Ihm wird ein maßgeblicher Anteil am damals eher überraschenden Einzug des Immobilienmilliardärs ins Weiße Haus zugeschrieben.



In etwas mehr als einem halben Jahr im Amt hat sich Trump bereits von mehreren Beratern und hohen Beamten getrennt. Darunter sind sein nationaler Sicherheitsberater, sein Stabschef, sein Pressesprecher und zwei Kommunikationsdirektoren. Ebenso hat er FBI-Chef James Comey entlassen.