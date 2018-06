Venezuelas Präsident Nicolás Maduro will mit einem großen militärischen Manöver auf die Drohungen von US-Präsident Donald Trump reagieren. An der Übung, die im ganzen Land am 26. und 27. August stattfinden soll, sollen Zehntausende Militärangehörige und Zivilisten teilnehmen. Venezuela müsse sich auf eine imperialistische Invasion durch die USA vorbereiten, sagte Maduro bei einer Kundgebung vor Anhängern in der Hauptstadt Caracas. Hintergrund sind Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach ein Militäreinsatz in Venezuela nicht ausgeschlossen ist.



"Yankee, go home", rief Maduro vor seinen Anhängern und sprach von einem schweren Fehler Trumps. Er beschuldigt die Opposition, als Handlanger der USA zu agieren. In sozialen Medien wurden Oppositionspolitiker, die sich nicht eindeutig von Trump distanzieren, zu Verrätern erklärt. Schon in der Vergangenheit hatte Maduro den USA Invasionspläne unterstellt, um seinen Rückhalt zu stärken.

Trump war mit seinen Äußerungen bei anderen lateinamerikanischen Staaten auf Kritik gestoßen. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, es habe bezüglich Venezuela keine Befehle erhalten. US-Vizepräsident Mike Pence sagte bei einem Besuch in Kolumbien, die USA wollten die venezolanische Regierung mit diplomatischem und wirtschaftlichem Druck dazu bewegen, die Demokratie wiederherzustellen. Trump habe bereits klargestellt, dass man eine Diktatur nicht hinnehmen werde. "Ein gescheiterter Staat in Venezuela bedroht die Sicherheit und den Wohlstand auf dem ganzen Kontinent und das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika", sagte Pence.

Maduro drückte erneut seinen Wunsch nach einem Treffen mit Trump aus. "Ich will mit Herrn Trump telefonieren und ihm sagen: 'Sie halten dich zum Narren, Trump. Alles, was sie dir über Venezuela sagen, ist eine Lüge'", sagte Maduro in Caracas. Er wolle Trump erläutern, dass seine Berater ihn falsch über die Lage in Venezuela informiert hätten. Vergangene Woche hatte das Weiße Haus mitgeteilt, der US-Präsident werde erst dann mit der Führung Venezuelas sprechen, wenn das Land zur Demokratie zurückgekehrt sei.

In Venezuela kommt es seit April zu Demonstrationen gegen die Regierung, der Misswirtschaft und Engpässe bei der Lebensmittelversorgung vorgeworfen werden. Mindestens 120 Menschen wurden bei Protesten getötet. Nach der umstrittenen Wahl einer Verfassungsversammlung, die als übergeordnetes Staatsorgan das von der Opposition dominierte Parlament entmachtet hat, drohen weitere Unruhen.