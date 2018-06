Die Generalstaatsanwaltschaft in Venezuela hat die Annullierung der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung gefordert. Die Behörde reichte vor Gericht einen Antrag ein, um die für Freitag geplante Konstituierung der Versammlung zu verhindern. Das teilte sie über Twitter mit. Begründet wurde der Antrag mit dem Verdacht auf Manipulationen bei der Wahl am Sonntag.

Bereits am Mittwoch (Ortszeit) hatte die Generalstaatsanwältin Luisa Ortega die Einleitung von Ermittlungen gegen die regierungstreue Wahlkommission bekannt gegeben. Ortega ist eine wichtige Gegenspielerin des linksnationalistischen Staatschefs Nicolás Maduro, der den Vorwurf der Wahlmanipulation zurückwies.

Die verfassunggebende Versammlung soll das reguläre Parlament ersetzen, in dem die Opposition Maduros die Mehrheit darstellt. Sie soll eine neue Verfassung ausarbeiten. Maduros konservative und rechte Gegner werfen dem Staatschef vor, er wolle diktatorische Vollmachten an sich reißen. Die Opposition hatte die Abstimmung am Sonntag boykottiert.

Die Einberufung der Versammlung war unterdessen zu einer Art Katz-und-Maus-Spiel von Regierung und Opposition geworden. Eigentlich hätte die Versammlung am Donnerstag zusammentreten sollen; die Opposition rief für diesen Tag zu Massenprotesten auf. Maduro verschob dann die Sitzung auf Freitag, damit sie "friedlich, ruhig und entsprechend des nötigen Protokolls" stattfinden könne. Die Opposition zog am Donnerstag nach und vertagte ihre Proteste ebenfalls auf Freitag. Es gehe darum, "die Verfassung zu verteidigen", erklärte sie in einem Protestaufruf.

Laut der Wahlbehörde hatten sich acht Millionen Menschen an der Wahl beteiligt. Die Opposition hatte von nur 3,5 Millionen Teilnehmern gesprochen. Die Wahlbeteiligung ist wichtig für die Legitimität der Abstimmung zur verfassunggebenden Versammlung, denn die konservative Opposition hatte zuvor ein Referendum gegen die Einberufung der Versammlung abgehalten, an dem nach ihren Angaben 7,6 Millionen Wähler teilgenommen hatten.

Seit Anfang April wird das von einer schweren Wirtschaftskrise getroffene Venezuela durch Unruhen erschüttert. Die Opposition kämpft für die Absetzung Maduros. Im Verlauf der gewaltsamen Auseinandersetzungen wurden bereits mehr als 125 Menschen getötet.