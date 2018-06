In der Türkei ist erneut ein deutsches Ehepaar türkischer Abstammung festgenommen worden. Das Auswärtige Amt teilte mit, es gebe "konkrete Anhaltspunkte", dass die beiden deutschen Staatsbürger am Wochenende in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen worden seien. Einer der beiden Betroffenen sei mittlerweile wieder frei, aber mit einer Ausreisesperre belegt worden.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, dass von türkischer Seite noch keine offiziellen Informationen über die Festnahme des Ehepaares eingegangen seien. Der Sprecher rief deutsche Staatsbürger "in aller Deutlichkeit" auf, die Risiken einer Türkei-Reise zu bedenken. "Es kann jeden treffen, der in die Türkei einzureisen gedenkt", sagte er. "Das ist die traurige Realität." Eine offizielle Reisewarnung der Bundesregierung für die Türkei sei aber derzeit nicht vorgesehen. "Wir werden uns nicht dazu hinreißen lassen, Reisehinweise politisch zu missbrauchen."



Zweites festgenommenes Ehepaar innerhalb weniger Tage

Erst vor wenigen Tagen war am Flughafen von Antalya ein anderes deutsches Ehepaar türkischer Abstammung festgenommen worden. Die Frau war vier Tage später ohne Auflagen frei gekommen, wie ihr Anwalt dem Auswärtigen Amt mitteilte. Den beiden werden Verbindungen zur islamischen Gülen-Bewegung vorgeworfen, die von der türkischen Regierung für den Putschversuch am 15. Juli 2016 verantwortlich gemacht wird.



Die Inhaftierung einer zunehmenden Zahl von Bundesbürgern in der Türkei hat zu einer schweren Krise in den Beziehungen zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara geführt. Unter anderem sitzen der Welt-Korrespondent Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner ohne Anklage in der Türkei in Untersuchungshaft. Nach der Festnahme des Ehepaares in der vergangenen Woche hatte das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für die Türkei erweitert. Es warnt Türkei-Touristen nun vor willkürlichen Festnahmen auch in Urlaubsgebieten.



Die türkische Regierung reagierte wiederum am Samstag mit einer Reisewarnung für die Bundesrepublik Deutschland. Darin ruft das türkische Außenministerium in Deutschland lebende oder dorthin reisende Türken zur Vorsicht auf. Türkische Bürger in Deutschland "sollten vorsichtig sein und umsichtig handeln im Falle möglicher fremdenfeindlicher oder rassistischer Zwischenfälle, Verhaltensweisen oder verbaler Attacken", heißt es in der Erklärung des Ministeriums.