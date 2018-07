Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Russland vor der UN-Vollversammlung als größte Gefahr für die internationale Sicherheit bezeichnet. Russland stehe mit fast allen Nachbarn im Konflikt und wolle die Ukraine kontrollieren, sagte Poroschenko bei der UN-Generaldebatte in New York. "Der Kreml nutzt anhaltend Taktiken, die das menschliche Leiden verschlimmern." Jeder, der Moskau widerspreche, riskiere seine Freiheit, oder sogar sein Leben zu verlieren.

Die Lage im Osten der Ukraine sei nach wie vor dramatisch, sagte Poroschenko. Russland halte sich nicht an das Abkommen von Minsk und liefere den Separatisten weiter schwere Waffen. "Wir begrüßen jeden Vorschlag, der meinem Land Frieden bringt."

Poroschenko bittet um Blauhelme für die Ostukraine

Poroschenko bat in New York um einen umfassenden Einsatz von Blauhelmen in der Ostukraine. Eine solche UN-Mission müsse den von Russland unterstützen Terrorismus in der Region überwachen, sagte er in einer Ratssitzung zur Reform der weltweiten Friedenseinsätze. "Wir müssen in diesem Bereich Fortschritte machen – je eher, desto besser." Poroschenko warf der Regierung in Moskau vor, die Ukraine illegal zu besetzen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vor zwei Wochen eine UN-Resolution für Friedenstruppen in der Ostukraine angekündigt. Nach Putins Vorstellungen sollen die Blauhelme aber nur entlang der Front eingesetzt werden, nicht im ganzen Separatistengebiet. Poroschenko lehnt diese Initiative ab und fordert, Blauhelme müssten im gesamten Separatistengebiet bis zur ukrainisch-russischen Grenze stationiert werden. Im Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich Putin zuletzt aber bereit, die UN-Mission auf weitere Gebiete der Ostukraine zu erweitern.

Im Osten der Ex-Sowjetrepublik kämpfen Regierungstruppen seit 2014 gegen Separatisten. Sie werden von russischen Soldaten unterstützt, Putin streitet jedoch jedes Engagement der russischen Regierung ab. Der Krieg im Donbass hat nach UN-Angaben bislang mehr als 10.000 Menschen das Leben gekostet. 25.000 Menschen wurden Poroschenko zufolge verletzt.