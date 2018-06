Die türkischen Behörden haben dem Auswärtigen Amt einen erneuten Besuch bei dem inhaftierten Journalisten Deniz Yücel untersagt. Dem deutschen Generalkonsul sei dies kürzlich ohne Angabe von Gründen nicht gestattet worden, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer. "Wir verstehen nicht, warum es nicht möglich sein kann, dass unser Generalkonsul Herrn Yücel und die anderen deutschen Gefangenen in der Türkei regelmäßig besucht."

Die deutsch-türkischen Beziehungen sind unter anderem wegen der Inhaftierung von Yücel und von mehreren anderen deutschen Staatsangehörigen auf einem Tiefpunkt angelangt. Deutschland wirft der Türkei vor, die Menschen aus politischen Gründen festzuhalten, die türkische Regierung spricht in den meisten Fällen von Terrorverdacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz fordern inzwischen den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Sie haben dafür in der EU jedoch keine Mehrheit.

Yücel sitzt seit Februar in Haft. Der deutsch-türkische Journalist hatte sich damals freiwillig der Polizei in Istanbul gestellt. Ihm werden "Terrorpropaganda" und "Volksverhetzung" vorgeworfen. Yücels Arbeitgeber, die Zeitung Welt, hat mittlerweile Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Inhaftierung eingelegt.

Französischer Journalist wird aus türkischer Haft entlassen

Der französische Journalist Loup Bureau, der ebenfalls in der Türkei inhaftiert ist, wird indes laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Kürze freigelassen und in sein Heimatland ausgewiesen. "Dies sei eine große Erleichterung für uns alle", schrieb Macron bei Twitter.

Macron hatte sich gegenüber dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan dafür eingesetzt, dass der Reporter freigelassen wird. Bureau war im Juli bei der Einreise aus dem Irak in die Türkei festgenommen worden. Bei ihm seien unter anderem Fotos gefunden worden, die ihn mit Terroristen der syrischen Kurdenmiliz YPG zeigten, hieß es damals. Er stand seitdem unter Terrorismusverdacht.