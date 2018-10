Der französische Präsident Emmanuel Macron will die venezolanische Opposition unterstützen. Sollte sich die Lage in Venezuela nicht bessern, müssten auch in Europa "Maßnahmen" gegen die Regierung von Nicolás Maduro diskutiert werden, sagte Macron. Wie die Maßnahmen aussehen könnte, sagte er nicht.



Macron hatte zuvor den Präsidenten des venezolanischen Parlaments, Julio Borges, Parlamentsvizepräsident Freddy Guevera und den führenden Oppositionsaktivisten Roberto Patino im Elysée-Palast empfangen. Macron hatte vergangene Woche die venezolanische Regierung als Diktatur bezeichnet, die um den Preis der Not der Bevölkerung zu überleben versuche.

Der Besuch im Elysée-Plast ist Teil einer Europareise venezolanischer Oppositionsvertreter. Sie hoffen, so den internationalen Druck auf die Regierung zu erhöhen. Borges hatte getwittert, dass er sich auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, der britischen Premierministerin Theresa May und dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy treffen werde.

Durante los próximos días estaremos en reuniones sobre #Venezuela con Macron, Merkel, Rajoy y la Primer Ministro de Inglaterra, Theresa May. — Julio Borges (@JulioBorges) September 2, 2017

Eigentlich hätte auch die Oppositionsaktivistin Lilian Tintori, die Frau des politischen Gefangenen Leopoldo López, bei der Reise dabei sein sollen. Sie hätte das Land jedoch nicht verlassen können, da ihr Pass konfisziert worden sei, sagte Tintori. Eine offizielle Begründung dafür hatte es nicht gegeben.

Die Bundesregierung verurteilte das. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert hat Merkel mit "großem Bedauern und Unverständnis" zur Kenntnis genommen, dass Tintori von den venezolanischen Behörden an der Ausreise gehindert worden sei.

Ende Juli hatte Maduro eine verfassungsgebende Versammlung wählen lassen, die in den vergangenen Wochen das von der Opposition dominierte Parlament entmachtete. US-Präsident Trump hatte wegen der Wahl Sanktionen gegen die venezolanische Regierung verhängt und gedroht, militärisch einzugreifen.

Staatschef Maduro geht hart gegen Oppositionelle vor. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Foro Penal sitzen mehrere Hundert Menschen derzeit aus politischen Gründen in Haft. Maduro drohte außerdem, Politiker, die die Sanktionen der USA unterstützen, wegen "Verrats" vor Gericht zu stellen. Die venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz, eine der prominentesten Gegnerinnen Maduros, ist aus dem Land geflohen. Sie warf der Regierung vor, Attentäter auf sie angesetzt zu haben.



Seit Anfang April gibt es in Venezuela Proteste gegen die Regierung. Mindestens 125 Menschen kamen ums Leben. Mehr als 250.000 Venezolaner haben ihr Land in diesem Jahr in Richtung Kolumbien verlassen. Auch die Behörden in Guyana verzeichnen immer mehr venezolanische Flüchtlinge.