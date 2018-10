Einen Tag vor seiner ersten Rede in der UN-Vollversammlung hat US-Präsident Donald Trump für Reformen der Vereinten Nationen geworben – nicht, ohne die Vereinten Nationen zu kritisieren für die seiner Ansicht nach dort herrschenden Missstände in Bürokratie und Management. "Die UNO sollte sich mehr auf die Menschen und weniger auf die Bürokratie konzentrieren", sagte er bei einem Treffen zur UN-Reform. Ihre "noblen Ziele" habe die Organisation in den vergangenen Jahren nicht verfolgen und ihr Potenzial nicht ausschöpfen können, so Trump.



Das hochrangige Treffen, bei dem es vor allem um die von UN-Generalsekretär António Guterres angestrengten Reformschritte gehen soll, hatten die USA selbst organisiert. Ziel war eine politische Absichtserklärung, in der Guterres zu "größerer Transparenz und Berechenbarkeit bei benötigten Ressourcen", also zu Kostensenkungen gedrängt wird. Möglichst viele Mitgliedstaaten sollten sie unterzeichnen. Nach Angaben von Nikki Haley, der US-Botschafterin bei den UN, haben sich diesen Forderungen 128 der 192 weiteren UN-Mitglieder angeschlossen. "Veränderung ist dringend notwendig", kommentierte Haley ihre diplomatische Initiative.



Trump hatte die Vereinten Nationen in der Vergangenheit immer wieder als ineffektiv und als Verschwender von Steuergeldern kritisiert. Unter anderem bezeichnete er die Organisation als "Club" für Leute, die "Spaß haben" wollten und warf ihnen vor, weder die USA noch Israel freundschaftlich zu behandeln. Nach seinem Amtsantritt mäßigte er dann seinen Ton und bescheinigte den Vereinten Nationen ein "gewaltiges Potenzial". Zuletzt lobte er zwei Sicherheitsratsresolutionen, mit denen schärfere UN-Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen wurden.

Syrien und Myanmar werden Themen sein

Der Atomkonflikt mit dem kommunistischen Regime steht auf Trumps außenpolitischer Agenda derzeit ganz oben und dürfte auch Thema während der einwöchigen Generaldebatte in der Vollversammlung sein. Außerdem wollen sich die anreisenden Staats- und Regierungschefs und deren Minister in New York – neben der UN-Reform – mit der Lage in Syrien und Myanmar sowie dem Klimaschutz befassen. Am Rande der Generaldebatte sind zahlreiche bilaterale Treffen auf hochrangiger Ebene geplant.

Mit Spannung wird dabei Trumps erste Rede vor der UN-Vollversammlung erwartet. Nach Angaben seines Nationalen Sicherheitsberaters Herbert Raymond McMaster wird sie sich um die Themen Frieden, Wachstum und Verantwortlichkeit, um wirtschaftliche Zusammenarbeit und freien, fairen und gegenseitigen Handel drehen.



Zudem sind die Tage des US-Präsidenten in seiner Heimat New York geprägt von Treffen mit anderen Spitzenpolitikern. McMaster nannte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Israels Premier Benjamin Netanjahu und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sowie die Führer Afghanistans und der Ukraine, Jordaniens, der Palästinensischen Autonomiebehörde, Großbritanniens und Ägyptens. Am Donnerstag wird Trump dann im Dreierkreis mit den Regierungschefs Südkoreas und Japans zusammenkommen, um allein über die Krise mit Nordkorea zu sprechen.



UN-Generalsekretär Guterres dankte Trump nun für seine Unterstützung – die USA zahlen sowohl zu den 16 weltweiten UN-Friedenseinsätzen als auch zum regulären UN-Budget den mit Abstand größten Beitrag – und bekräftigte seinen Willen zu Reformen. Das gemeinsame Ziel sei ein gutes "Preis-Leistungs-Verhältnis, während wir gemeinsame Werte vorantreiben", sagte Guterres im Anschluss an das Treffen.