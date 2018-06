In der Türkei sind zwei weitere Deutsche festgenommen worden. Grund für die Festnahmen am Donnerstag seien offenbar "politische Vorwürfe", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Die genauen Vorwürfe der türkischen Behörden gegen die zwei Betroffenen seien noch unklar. Es könnte sich jedoch um den Vorwurf des Terrorverdachts handeln. Bislang habe es noch keinen direkten Kontakt zu den Festgenommenen gegeben, sagte die Sprecherin.

Das Generalkonsulat in Izmir sei von nicht staatlichen Stellen über die Festnahme der beiden informiert worden. Die Flughafenpolizei in Antalya habe die Festnahme auf Anfrage des Konsulats bestätigt. Bestätigt worden sei auch die alleinige deutsche Staatsangehörigkeit der beiden Festgenommenen. Die Bundesregierung versuche derzeit, Kontakt herzustellen und konsularische Betreuung so schnell wie möglich sicherzustellen.



Aktuell befinden sich 55 deutsche Staatsangehörige in der Türkei in Haft, einschließlich der beiden neuen Festgenommenen – zwölf davon aus politischen Gründen. Die Außenamtssprecherin und Regierungssprecher Steffen Seibert verwiesen darauf, dass der Welt-Korrespondent Deniz Yücel bereits 200 Tage in der Türkei in Haft sei. Die gesamte Bundesregierung sei nicht nur in diesen Tagen in Gedanken bei ihm.



"Unsere Forderung an die Türkei ist klar", sagte Seibert. "Wir erwarten, dass deutsche Staatsbürger freigelassen werden." Seibert kritisierte auch Verstöße gegen das Wiener Übereinkommen, das die konsularische Betreuung von Inhaftierten regele. Die Bundesregierung beklagt seit Wochen, dass sie keinen ungehinderten Zugang zu deutschen Staatsbürgern erhalte.



Linke fordert Reisewarnung

Die Linke erhob schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel gefährdeten mit ihrer Politik gegenüber Ankara die Sicherheit der Bürger, sagte Sevim Dagdelen, Sprecherin der Linksfraktion für Internationale Beziehungen. Angesichts der Gefährdungslage müsse das Auswärtige Amt unverzüglich eine offizielle Reisewarnung für die Türkei herausgeben. "Das Zaudern der Bundesregierung hat in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft den Geiselnehmer Erdoğan nicht beeindrucken."