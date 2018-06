Der tschechische Präsident Miloš Zeman hat den Wahlsieger Andrej Babiš mit der Regierungsbildung beauftragt. Babiš sagte, er wolle mit seiner Partei ANO eine Minderheitsregierung bilden, die von unabhängigen Experten unterstützt werden solle. Bis Weihnachten will er ein Regierungsprogramm vorlegen. Um regieren zu können, muss sich Babiš einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Zeman kündigte jedoch an, Babiš werde keine Mehrheit vorweisen müssen, um zum Ministerpräsidenten ernannt zu werden.

Das Abgeordnetenhaus soll am 20. November in Prag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten. Zeman sagte, er werde Babiš nach dem Rücktritt der bisherigen Regierung vereidigen. Sollte er die Vertrauensabstimmung verlieren, werde er ihn erneut mit der Regierungsbildung beauftragen. Falls Babiš auch im zweiten Anlauf scheitert, müsste der künftige Parlamentspräsident einen Regierungschef benennen. Da ANO die stärkste Partei ist, dürfte sie den Parlamentspräsidenten stellen – die Wahl von Babiš wäre gesichert.



Die 2011 gegründete Partei ANO – ihre Abkürzung steht für "Aktion unzufriedener Bürger", "ano" bedeutet aber auch schlicht "ja" – hatte bei der Parlamentswahl in Tschechien am 20. und 21. Oktober 78 der 200 Parlamentssitze gewonnen. Die übrigen Mandate gingen an acht weitere Parteien oder Gruppen, von denen sich bisher keine bereit erklärt hat, in einer Koalition mit ANO zu regieren. Sie betrachten den Milliardär und Medienunternehmer Babiš als ungeeignet für das Amt des Regierungschefs, da gegen ihn Vorwürfe wegen EU-Subventionsbetrugs laut geworden sind.

Widerstand gegen Einparteienregierung

"Wir werden eine Minderheitsregierung bilden und versuchen, die Abgeordneten und Vertreter der übrigen Parteien mit unserem Programm zu überzeugen", kündigte Babiš an. Er hat versprochen, die Renten zu erhöhen. Außerdem lehnt er es ab, ein Datum für den Beitritt Tschechiens zur Eurozone zu nennen. Die ANO hatte ihren Wahlkampf mit Kampfansagen gegen die Korruption, die Aufnahme von Flüchtlingen und den Euro bestritten.

Nach der Wahl bot sich die rechtsextreme Partei SPD der ANO als Koalitionspartner an, was Babiš jedoch ablehnte. Bislang haben lediglich die Kommunisten durchblicken lassen, dass sie die neue Regierung unterstützen könnten. Ihre 15 Sitze reichen jedoch nicht für eine Mehrheit.

Der Vorsitzende der konservativen Partei TOP09, Miroslav Kalousek, rief die übrigen Parteien zu einer Blockade im Parlament auf: "Eine Einparteienregierung der ANO, die ohne Vertrauen unbegrenzt regiert – damit wäre nach unserer Ansicht die Grenze zur Willkür überschritten", sagte der Ex-Finanzminister.

Minderheitsregierungen hatte es in Tschechien von September 2006 bis Januar 2007 unter Mirek Topolanek und von 1998 bis 2002 unter dem heutigen Präsidenten Zeman gegeben.