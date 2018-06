Hunderttausende Gegner einer Loslösung Kataloniens haben in Barcelona für die Einheit Spaniens demonstriert. 300.000 Menschen hätten sich an dem Protest beteiligt, teilte die Polizei mit. Die Veranstalter sprachen von "mehr als einer Million". Bei dem Protestzug durch das Zentrum Barcelonas skandierten die Menschen "Es lebe Spanien", "Ich bin Spanier" oder "Barcelona gehört zu Spanien". Demonstranten schwenkten spanische und katalanische Flaggen.

Viele Demonstranten forderten die Festnahme des abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Man wolle dafür arbeiten, dass es zu einer Versöhnung zwischen Unionisten und Separatisten kommt und in der Region künftig Besonnenheit und ein friedliches Zusammenleben herrschen, teilte die pro-spanische Societat Civil Catalana (SCC) mit, die zu der Kundgebung unter dem Motto "Wir sind alle Katalonien!" aufgerufen hatte. Vor drei Wochen hatte ein Marsch gegen die Unabhängigkeit in Barcelona rund 350.000 Menschen mobilisiert.



"Unsere Zukunft ist besser innerhalb Spaniens und innerhalb Europas. Deswegen sind wir heute hier", sagte die Sprecherin der liberalen Ciudadanos, Inés Arrimadas. Die Partei war 2006 in Katalonien als Gegenbewegung zu separatistischen Gruppen der Region gegründet worden und ist inzwischen die viertstärkste Kraft im Madrider Parlament. Arrimadas betonte: "Ich möchte, dass sich alle Katalanen wieder die Hand geben können und wir wieder gemeinsam weitergehen."

Regionalregierung will Absetzung nicht hinnehmen

Die abgesetzte katalanische Regionalregierung will sich mit der Machtübernahme der Zentralregierung in Madrid nicht abfinden. Puigdemont sei weiterhin der "Präsident des Landes" (Kataloniens), schrieb dessen Stellvertreter Oriol Junqueras in einer Kolumne für die katalanische Zeitung El Punt Avui.

Weder der "Staatsstreich gegen Katalonien" noch "irgendeine der antidemokratischen Maßnahmen" seitens der rechtskonservativen Volkspartei des spanischen Regierungschefs Mariano Rajoy könnten akzeptiert werden, schrieb Junqueras seiner Kolumne. Wie Puigdemont bleibe auch Parlamentspräsidentin Carme Forcadell im Amt – zumindest bis in freien Wahlen etwas anderes entschieden werde.

Genau das könnte laut einer Umfrage der Zeitung El Mundo bei der von der Regierung in Madrid angesetzten Wahlen im Dezember jedoch passieren. Die drei nach Unabhängigkeit der spanischen Region strebenden Parteien kämen demnach zusammen auf höchstens 42,5 Prozent der Stimmen und damit 65 Sitze kommen im Regionalparlament. Die Gegner einer Unabhängigkeit können laut der Umfrage mit 43,4 Prozent rechnen. Die Befragung von 1.000 Bürgern fand von Montag bis Donnerstag statt.