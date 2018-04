Ihm wird Rebellion und aufrührerisches Verhalten vorgeworfen: Die spanische Staatsanwaltschaft vernahm am Nachmittag den katalanischen Polizeichef Josep Lluís Trapero und beantragte, ihn in Untersuchungshaft zu nehmen. Die Vorwürfe gegen den Polizeichef stehen in Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens vom 1. Oktober. Über den Antrag wurde am Abend entschieden: Trapero muss nicht in Untersuchungshaft, darf aber das Land nicht verlassen und muss sich alle zwei Wochen bei Gericht melden.



Das Referendum war im September vom spanischen Verfassungsgericht verboten worden. Gegen Trapero, einen anderen regionalen Polizeivertreter und die Leiter zweier Unabhängigkeitsgruppen wird aufgrund ihrer Rollen bei Demonstrationen in Barcelona am 20. und 21. September ermittelt. Damals waren die Vorbereitungen des Referendums in vollem Gange. Die spanische Polizei griff ein, nahm mehrere katalanische Regionalvertreter fest und durchsuchte Büros.



Während Trapero freigelassen wurde, ordnete der Richter am Abend an, die Leiter der beiden Unabhängigkeitsgruppen in Untersuchungshaft zu nehmen. Jordi Sanchez von der katalanischen Nationalversammlung (ANC) und Jordi Cuixart von Omnium Cultural sollten für die Dauer der Ermittlungen wegen aufrührerischen Verhaltens in Gewahrsam bleiben, ordnete das Oberste Gericht an.



Ultimatum bis Donnerstag

Noch immer ist unklar, ob Katalonien die Unabhängigkeit tatsächlich ausgerufen hat oder nicht. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte dem katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont eine Frist bis Montagmorgen gesetzt, um diese Frage zu beantworten. Doch Puigdemont äußerte sich vage und forderte stattdessen kurz vor Ablauf des Ultimatums einen Aufschub.



Seit Tagen sucht Puigdemont das Gespräch mit Rajoy. Doch die Zentralregierung in Madrid lehnt eine Vermittlung ab. Sie droht mit "harten Maßnahmen", sollte Puigdemont nicht bis spätestens Donnerstag klarstellen, dass er die Unabhängigkeit nicht ausgerufen hat.



In seinem schriftlichen Ultimatum nannte Rajoy den Artikel 155 der Verfassung. Dieser ermöglicht unter anderem die Entmachtung der Führung jeder der 17 Autonomen Gemeinschaften des EU-Landes, die die Verfassung missachtet.