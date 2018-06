Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat doch keine Neuwahlen angekündigt, um eine Entmachtung durch die Zentralregierung in Madrid zu verhindern. Die Option der Ausrufung von Neuwahlen sei erwogen, dann aber verworfen worden, sagte Puigdemont. Seine Rede war im Tagesverlauf mehrmals verschoben worden.

Der Zeitung La Vanguardia zufolge wäre die spanische Regierung bereit gewesen, die Anwendung der Zwangsverwaltung Kataloniens auszusetzen, wenn dort Neuwahlen ausgerufen würden. Vonseiten katalanischer Separatisten sei aber Widerstand gegen einen solchen Schritt gekommen. Der Senat in Madrid will am Freitag entscheiden, ob er die geplanten Maßnahmen zur Entmachtung der katalanischen Regierung billigt.

Puigdemont warf der spanischen Zentralregierung in Madrid vor, eine Einigung zu verhindern. Es gebe daher am heutigen Tage "nicht genügend Sicherheiten", die Neuwahlen rechtfertigen würden, sagte Puigdemont im Regierungspalast in Barcelona. Vor dem Regierungspalast hatten seit dem Mittag Tausende Menschen für die Unabhängigkeit und gegen den "Verrat" in Form von Neuwahlen durch die Regionalregierung demonstriert.

Beobachter hatten Neuwahlen erwartet

Beobachter hatten erwartet, dass die Regionalregierung Neuwahlen für Katalonien ankündigt, um im Streit mit der Zentralregierung zu deeskalieren. Sogar ein Termin war bereits genannt worden: der 20. Dezember. Im Gegenzug war spekuliert worden, dass die spanische Regierung auf die Umsetzung des Artikels 155 verzichten könnte. Dieser sieht Zwangsmaßnahmen gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter vor.

Im Falle der Ausrufung von Neuwahlen wäre die Regierung von Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy in Zugzwang geraten. Sie hatte in den vergangenen Tagen klargemacht, dass eine Ausrufung von Neuwahlen alleine nicht ausreiche, um die angekündigten Zwangsmaßnahmen gegen die nach Unabhängigkeit strebende Regierung auszusetzen. Es brauche einen Kurswechsel und einen klaren Verzicht auf eine Unabhängigkeitserklärung.

Auf die Ankündigung Puigdemonts reagierte Madrid umgehend mit Kritik. Soraya Sáenz de Santamaría, die stellvertretende Ministerpräsidentin Spaniens, sagte im spanischen Parlament bei einem Treffen des für Artikel 155 zuständigen Ausschusses: "Keine demokratische Regierung kann es akzeptieren, nicht in allen Teilen des Landes vollkommene Kontrolle zu haben." Aber genau das sei es, was derzeit in Katalonien durch die Handlungen der Regionalregierung und des katalanischen Parlaments geschehe.

Bei Twitter schrieb die konservative Regierungspartei Partido Popular, es gebe vier Ziele für Katalonien: die Herrschaft des Gesetzes wiederherzustellen, den sozialen Frieden aufzubauen, die wirtschaftliche Erholung der Region zu erhalten und das Parlament neu zu wählen.



Am Abend tagt das katalanische Parlament

Am Abend kommt das katalanische Parlament zu einer Sitzung zusammen, diese könnte bis Freitag dauern – dem Tag, an dem der spanische Senat über den Antrag der Regierung in Madrid entscheiden wird, Katalonien direkt der Zentralregierung zu unterstellen.



Bei einem umstrittenen Referendum am 1. Oktober, welches vom Obersten Gericht verboten worden war, hatte sich die große Mehrheit für die Abspaltung Kataloniens ausgesprochen. Allerdings hatte sich nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten daran beteiligt. Die Polizei der Zentralregierung war zum Teil gewaltsam gegen die Wähler vorgegangen. Inzwischen haben zahlreiche Firmen ihren juristischen Sitz aus Katalonien verlegt.