Bei der Freilassung des Menschenrechtlers Peter Steudtner aus türkischer Untersuchungshaft hat der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder eine zentrale Rolle gespielt. Das berichten das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und der Spiegel übereinstimmend. Außenminister Sigmar Gabriel bestätigte dem Nachrichtenmagazin den Auftrag an den Altkanzler. "Ich bin Gerhard Schröder sehr dankbar für seine Vermittlung", sagte Gabriel demnach.

Steudtner war am späten Mittwochabend frei gelassen worden, nachdem die Staatsanwaltschaft im Prozess gegen ihn überraschend die Aufhebung seiner Untersuchungshaft beantragt und der Richter dem stattgegeben hatte. Im Laufe des heutigen Donnerstags wird seine Ankunft in Berlin erwartet.



Schröder habe den Fall bei einem Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan angesprochen und erreicht, dass Steudtner aus der Haft entlassen wird, heißt es in den Berichten. Laut Spiegel war Schröder eine Woche nach der Bundestagswahl in der Türkei und habe sich auch um die Freilassung der anderen inhaftierter deutschen Staatsbürger Deniz Yücel und Meşale Tolu bemüht.

Nach Angaben des Redaktionsnetzwerks hatte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) den Altkanzler als Vermittler eingeschaltet. Laut Spiegel war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von Anfang an eingeweiht. Sie habe sich auch mit dem Altkanzler getroffen. Er soll im Auftrag der Bundesregierung und nicht als Privatperson in der Türkei gewesen sein.

Türkei will Gerichtsverfahren fortführen

Die türkische Regierung beharre nun darauf, dass das laufende Gerichtsverfahren ordnungsgemäß zu Ende gebracht wird. Es sollte demnach kein politischer Eingriff in dieses Verfahren erfolgen. Schröder selbst teilte mit, dass er dazu keine Stellungnahme abgeben werde. Er freue sich gleichwohl über die Freilassung Steudtners.



Die EU bezeichnete die Freilassung als "ermutigende Nachricht". Angesichts des weiter laufenden Verfahrens und der Prozesse gegen andere Journalisten, Akademiker und zivilgesellschaftliche Akteure seien aber "weitere positive Schritte notwendig, um die Grund- und Freiheitsrechte in der Türkei zu wahren", teilte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini mit. Die jüngst erfolgte Festnahme des bekannten türkischen Geschäftsmannes Osman Kavala sei beispielsweise ein neuer besorgniserregender Fall, der eine rasche Lösung erfordere.



Auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) nannte die Entscheidung des Gerichts ermutigend. "Gleichzeitig bestehen wir gegenüber der Türkei weiter darauf, dass auch die übrigen deutschen Staatsbürger, die grundlos und ohne Anklageschrift in Untersuchungshaft sitzen, wieder freigelassen werden müssen", teilte Maas mit. Die Bundesregierung werde sich auch weiterhin mit ganzer Kraft für die zu Unrecht Inhaftierten einsetzen. Grünen-Chef Cem Özdemir warnte davor, nun von einer Normalisierung der Beziehung zur Türkei zu sprechen. Es gebe in dem Land nach wie vor widerrechtlich inhaftierte deutsche Staatsbürger, sagte Özdemir. Diese müssten ebenfalls freigelassen werden. "Vorher kann es keinerlei Normalisierung oder Fortschritte im Verhältnis zur Türkei geben."

Zum Prozessauftakt gegen Steudtner und weitere Menschenrechtler hatte die Staatsanwaltschaft die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt, in der Steudtner seit 100 Tagen saß. Den Angeklagten wird "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vorgeworfen. Steudtner wies alle Vorwürfe zurück: "Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt", sagte er vor dem Gericht in Istanbul.



Türkei-Chef von Amnesty International bleibt in U-Haft

Der mit Steudtner angeklagte Türkei-Chef von Amnesty International, Taner Kılıç, muss wegen eines zweiten Verfahrens gegen ihn hingegen weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das habe das für das zweite Verfahren zuständige Gericht beim Auftakt des Verfahrens in der westtürkischen Stadt Izmir entschieden, teilte Amnesty mit. Kılıç wird Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung vorgeworfen, die von der Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich gemacht wird.

Wegen desselben Vorwurfs ist Kılıç auch in dem Verfahren gegen Steudtner und zehn andere Menschenrechtler in Istanbul angeklagt. Das Gericht in Izmir entschied nach Angaben von Amnesty nun weiter, die beiden Fälle zusammenzulegen. Kılıç sitzt seit Juni in Izmir in Untersuchungshaft. Steudtner und die in seinem Verfahren ebenfalls inhaftierten Menschenrechtler waren aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der nächste Verhandlungstag ist der 22. November.

Die Staatsanwaltschaft führt als einen Beweis für die Mitgliedschaft des Amnesty-Vorsitzenden in der Gülen-Bewegung an, dass die Ermittlungen ergeben hätten, dass Kılıç die Verschlüsselungs-App Bylock auf seinem Telefon hatte. Bylock konnte man früher frei herunterladen. Die App soll von der Gülen-Bewegung zur verschlüsselten Kommunikation genutzt worden sein. Kılıç bestreitet das. Nach Angaben von Amnesty International haben zwei forensische Untersuchungen des Smartphones ergeben, dass die App nie heruntergeladen wurde.