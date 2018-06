Rascher Erfolg der US-Bundespolizei: Nach eigenen Angaben hat das FBI den zur Fahndung ausgeschriebenen Mann aus Usbekistan aufgespürt, der "Informationen zu dem tödlichen Angriff" von Manhattan haben könnte. Der 32-jährige Mukhammadzoir K. sei weniger als eine Stunde nach dem öffentlichen Aufruf gefunden worden, teilte das FBI mit. Er stammt den Informationen nach wie auch der bereits festgenommene Täter Sayfullo S. aus Usbekistan. Weitere Angaben machte die Behörde nicht.

Der 29-jährige Sayfullo S. hatte im New Yorker Stadtteil Manhattan am Dienstag einen gemieteten Kleinlaster in Fußgänger und Radfahrer gelenkt. Acht Menschen starben. Die Behörden bezeichnen ihn offiziell als Terroristen.

Die Staatsanwaltschaft stellte Strafantrag gegen S. wegen Unterstützung einer Terrororganisation. In Gerichtsunterlagen heißt es, der 29-Jährige sei von Videos der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu der Tat inspiriert worden. Vor etwa zwei Monaten habe er sich entschieden, dafür einen Truck zu benutzen. Er habe dabei so viele Menschen wie möglich töten wollen.

Die Polizei entdeckte zudem handschriftliche Notizen im Tatfahrzeug. Die Kernaussage der arabischen Aufzeichnungen sei gewesen, dass der IS ewig bestehen werde. Der Mann habe auch Verbindungen zu Personen gehabt, gegen die ermittelt worden sei, teilte die Polizei mit. Das FBI habe aber nie gegen ihn selbst ermittelt.

Der Usbeke soll 2010 auf legalem Weg in die USA gekommen sein. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump war er über ein Programm zur Green-Card-Verlosung ins Land gekommen. Die Verlosung verschafft jährlich bis zu 50.000 Ausländern aus aller Welt einen dauerhaften Aufenthaltsstatus mit Arbeitserlaubnis in den USA. Dazu müssen Bewerber in ihrem Antrag umfangreiche Angaben machen, die intensiv überprüft werden, etwa auf einen kriminellen Hintergrund. Trump kritisierte das Diversity Visa Lottery Program auf Twitter und kündigte an, es abschaffen zu wollen.



Keine Deutschen unter den Todesopfern

Das Auswärtige Amt in Berlin dementierte inzwischen Angaben der New Yorker Feuerwehr, wonach bei dem Terroranschlag auch ein Deutscher getötet worden sei. Ein Ministeriumssprecher sagte, es bleibe dabei, dass zwar eine Deutsche verletzt sei, aber keine deutschen Staatsangehörigen getötet worden seien.

Das bestätigte auch die New Yorker Feuerwehr. Die Staatsangehörigkeit eines der Opfer sei verwechselt worden, teilte diese mit. Bei dem betreffenden Opfer handle es sich um eine Belgierin. Fünf der Toten seien Argentinier, zwei US-Bürger.