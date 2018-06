Alle Sanktionen und UN-Resolutionen helfen nicht: Nordkorea hat den 20. Raketentest des Jahres und den wahrscheinlich dritten erfolgreichen Start einer ballistischen Interkontinentalrakete mit der bislang größten Reichweite durchgeführt. Ziele in den ganzen USA soll sie erreichen können.



Kein Staat zuvor hat in so kurzer Zeit so viele ballistische Raketen gezündet. Und es sieht nicht so aus, als ob das Regime in Pjöngjang es es dabei bewenden lassen würde.



Die Hoffnungen auf eine Abkühlung des internationalen Atomkonflikts mit der kommunistischen Führung des Landes haben sich damit nicht erfüllt. Immerhin zweieinhalb Monate lang hatte der junge Diktators Kim Jong Un keine Tests mehr vornehmen lassen. Das hatte manchen zu der Erwartung gebracht, er würde über sein Atomwaffenarsenal verhandeln wollen. Das erwies sich als Täuschung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Waffenprogramm Nordkoreas.



Warum betreibt Nordkorea sein Raketen- und Atomprogramm?

Zum einen will Kim sein technisch inzwischen recht weit gediehenes Waffenarsenal für die persönliche Absicherung seiner Macht nach außen nutzen. Er und die politische und militärische Führung fühlen sich vor allem von den USA bedroht. Kim will nicht enden wie andere Diktatoren, die keine Atomwaffen besaßen, wie Iraks Saddam Hussein oder Libyens Muammar Al-Gaddafi.

Zum anderen herrscht die Kim-Familie im Land selbst mittels Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen. Kim benutzt wie seine Vater das gegen den vermeintlichen Feind USA und den Westen insgesamt gerichtete Atomprogramm als Zeichen der Stärke gegenüber seinem Volk.



Welche Raketen gibt es bereits?

Waffenexperten können über die Art der Raketen aus den von der nordkoreanischen Propaganda verbreiteten Fotos und Filmen sowie den Aufnahmen der Flugbahnen Rückschlüsse ziehen.

Den USA machen vor allem die neuesten Interkontinentalraketen Hwasong-14 und Hwasong-15 Sorgen. Letztere wurde unlängst in einem extrem spitzen Winkel abgefeuert und ist 4.500 Kilometer hoch geflogen, zehnmal höher als die Umlaufbahn der internationalen Raumstation (ISS). Die neue Interkontinentalrakete kann hochgerechnet möglicherweise bis zu 13.000 Kilometer weit fliegen, und damit auch die US-Hauptstadt Washington oder Europa erreichen.



Raketenfachleute wie Michael Elleman vom Londoner International Institute for Strategic Studies bezweifeln aber, dass Nordkoreas Techniker in der Lage sind, die Hwasong-15 mit einem Atomsprengkopf zu bestücken, der leicht genug ist, um die Rakete bis Washington zu tragen. Nach dem jetzigen Stand der nordkoreanischen Technik kommt sie mit einer Bombe allenfalls bis an die US-Westküste. Das Kim-Regime hatte nach der Zündung der Hwasong-15 verkündet, man können jetzt die gesamten Kontinental-USA mit einem Atomsprengkopf angreifen.



Die neue Interkontinentalrakete wurde zudem von einer mobilen Abschussrampe gestartet. Durch die Rampen werden Nordkoreas Raketen gefährlicher, denn damit sind sie schwer zu orten und nicht so einfach abzuschießen.



Die kleinere Hwasong-14 soll eine Reichweite von 6.700 Kilometern haben. Ihre Vorgänger, die deutlich stabiler sein dürften, weil sie mit zahlreichen Tests optimiert wurden, können Ziele in bis zu 4.000 Kilometern Entfernung erreichen. Raketen vom Typ Pukguksong-2 müssen vor allem Staaten in Asien fürchten. Sie kann Gegnern in bis zu 3.000 Kilometern Entfernung Schaden zufügen. Auch die Pukguksong-2 ist schwer abzuschießen, da sie von mobilen Rampen aus abgefeuert wird.



Nordkoreas Streitkräfte versuchen zudem, Mittelstreckenraketen von Schiffen abzufeuern. Das Ziel ist, Interkontinentalraketen von Unterseebooten aus einsetzen zu können. Bis dies gelingt, dürfte es aber noch einige Jahre dauern.

Was für Atombomben hat Nordkorea?

Über das Atomprogramm ist weniger bekannt. Durch Messdaten aus Luft, Meer und Erdboden weiß man aber, dass es mehrere Atomversuche gab. Sechs mal wurde bereits atomares Material gezündet, zuerst 2006, fast immer unterirdisch. Seismische Tests von Messstationen in Südkorea, China, Japan und Russland haben ergeben, dass die Wucht der Bomben seit 2006 deutlich zugenommen hat. Am 3. September 2017 führte Nordkorea seinen sechsten Atomwaffentest aus, dessen Stärke vorangegangene Tests erneut um ein Mehrfaches überstieg. Nordkorea behauptete, es habe sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt.

Es gibt auch Hinweise, dass das Regime einen atmosphärischen Test über dem Pazifik durchführen könnte. Das wäre eine weitere Steigerung der Provokationen und könnte eine militärische Reaktion der USA hervorrufen.



Woher stammt das notwendige Uran und Plutonium?

Von den 1980er Jahren bis heute haben die Nordkoreaner einen Vorrat an Atomwaffenmaterial gesammelt. Seit 1986 gibt es in Yongbyon einen Reaktor für waffenfähiges Plutonium, der wahrscheinlich für einen Sprengkopf im Jahr ausreicht. Nach Angaben des Regimes gibt es inzwischen auch Zentrifugen zur Urananreicherung. Sie sollen aus natürlichem Uran künstliches Uran-235 machen.