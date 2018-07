Die spanische Justiz hat die abgesetzte katalanische Parlamentspräsidentin Carme Forcadell in Untersuchungshaft genommen, will den entsprechenden Haftbefehl aber aussetzen, wenn Forcadell eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro zahlt. Die Parlamentspräsidentin und vier weitere Abgeordnete des Regionalparlaments in Barcelona waren zuvor wegen ihrer Rolle bei den Unabhängigkeitsbestrebungen der spanischen Region angehört worden.

Aufwiegelung, Rebellion, Veruntreuung

Trotz eines Verbots durch das Oberste Gericht hatte die katalanische Regierung am 1. Oktober ein Referendum über eine Abspaltung von Spanien abgehalten. Dabei sprach sich eine Mehrheit für die Unabhängigkeit aus, die Beteiligung lag allerdings bei nur 43 Prozent. Die Zentralregierung in Madrid hatte die Regionalregierung daraufhin entmachtet und die Kontrolle über Katalonien übernommen, das damit seine Autonomierechte weitgehend verlor.

Zudem wirft die spanische Justiz katalanischen Politikern, darunter auch dem inzwischen nach Belgien geflüchteten Regierungschef Carles Puigdemont, Aufwiegelung, Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Ihnen drohen bis zu 30 Jahre Haft.



Forcadell, die Unionisten als eigentlich treibende Kraft hinter den katalonischen Sezessionsbestrebungen ansehen, hatte die Ausrufung der Unabhängigkeit der Region erst möglich gemacht, als sie für den 27. Oktober eine Parlamentssitzung angesetzt hatte. Sie bleibt nun noch mindestens diesen Freitag in Untersuchungshaft, da das Oberste Gericht in Madrid ihre Freilassung durch die Zahlung einer Kaution erst am späten Donnerstagabend angeordnet hatte. Forcadells Anwälte bemängelten dieses Vorgehen und auch die Höhe der Kaution. Die vier anderen inhaftierten Abgeordneten müssen lediglich 25.000 Euro hinterlegen.

Puigdemont will erneut kandidieren

Puigdemont hatte in einem am Donnerstag in der katalanischen Tageszeitung El Punt Avui veröffentlichten Brief die Freilassung der "politischen Häftlinge, die vom spanischen Staat als Geiseln gehalten werden" gefordert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte hingegen, die Inhaftierten seien nicht als Gefangene "aus Gesinnungsgründen" zu betrachten. Ihnen würden vielmehr Taten vorgeworfen, die Straftaten darstellen könnten.

Am 21. Dezember sollen in Katalonien Neuwahlen stattfinden. Puigdemonts Partei PDeCat will am Samstag bekannt geben, wen sie als Spitzenkandidaten aufstellen wird. In einem Interview des belgischen Fernsehens hatte der 54-Jährige erklärt, er sei bereit, sich erneut als Kandidat zur Verfügung zu stellen.