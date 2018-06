Seit Großbritannien beschlossen hat, aus der EU auszutreten, sind deutlich weniger Einwanderer ins Vereinte Königreich gekommen: Zwischen Juni 2016 und Juni 2017 lag die Nettozuwanderung bei 230.000 Personen, berichtet die BBC unter Berufung auf offizielle Zahlen. Im Vorjahreszeitraum lag sie noch bei 336.000 Personen. Das sei der größte bisher verzeichnete Rückgang in einem Jahr.



Die Nettozuwanderung berechnet sich aus der Zahl der Menschen, die dauerhaft eingewandert sind abzüglich der Auswanderer. Beide Werte haben sich verändert, es gibt weniger Ein- und mehr Auswanderer. Insgesamt kamen im ersten Jahr nach dem Brexit-Votum 572.000 Menschen nach Großbritannien, während 342.000 das Land verließen.

Den stärksten Rückgang gab es laut BBC unter den EU-Bürgern, die auf Jobsuche nach Großbritannien kommen. Gleichzeitig habe es 80 Prozent mehr Anträge von EU-Bürgern auf die britische Staatsbürgerschaft gegeben.

Die Zukunft der EU-Bürger in Großbritannien nach dem Brexit ist nach wie vor ungeklärt. Die britische Regierung hat allerdings zugesagt, die Rechte garantieren zu wollen. Als ein Faktor für die Abwanderung galt in der Vergangenheit der gesunkene Kurs des Pfundes: Vor allem Arbeitnehmer aus Osteuropa können wegen der Kursverluste weniger Geld in ihre Heimat schicken als früher.