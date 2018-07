Ägypten - Tote bei Angriff auf koptische Christen Vor einer Kirche in Helwan sind mehrere Menschen von zwei Angreifern getötet worden. Medien zufolge haben Sicherheitskräfte einen Angreifer gefasst und den anderen erschossen. © Foto: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Bei einem Angriff nahe einer Kirche in Helwan, einem Vorort von Kairo, sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Mindestens fünf weitere wurden nach Behördenangaben verletzt. Zwei Angreifer hatten vor der koptischen Kirche das Feuer eröffnet und mindestens neun Menschen tödlich getroffen. Einer der Täter sei später beim Schusswechsel mit Sicherheitskräften ums Leben gekommen, so die staatliche Nachrichtenagentur Mena. Der zweite wurde nach kurzer Flucht gefasst, berichtete das Staatsfernsehen. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff.

Im vergangenen Jahr waren in Ägypten lebende Christen, vor allem Kopten, vermehrt von islamistisch motivierten Angriffen bedroht. Vor wenigen Wochen stürmten Hunderte Menschen eine Kirche in der Stadt Atfih, zerstörten die Einrichtung und griffen die Gläubigen an. Die koptischen Christen sind die größte religiöse Minderheit in Ägypten. Sie machen etwa zehn Prozent der Bevölkerung aus und sind seit Jahrzehnten Diskriminierung und religiös motivierter Gewalt ausgesetzt.

Im Dezember 2016 waren bei einem Anschlag auf eine koptische Kirche in Kairo 25 Menschen ums Leben gekommen. Im Februar 2017 flohen Hunderte Christen aus dem Norden der Sinai-Halbinsel. Vorangegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit, hinter der die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vermutet wird.



Im April waren bei einem Doppelanschlag in Tanta und Alexandria auf zwei koptische Kirchen insgesamt 45 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Diese und weitere Attacken am Palmsonntag in Tanta und Alexandria beanspruchte der IS für sich. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi hatte als Reaktion auf die Anschläge für drei Monate den Ausnahmezustand ausgerufen.

Militär und Polizei gehen hart gegen mutmaßliche Terroristen vor. Bei Razzien kam es zuletzt häufiger zu tödlichen Schusswechseln. Erst im Juli wurden ebenfalls in der Nähe von al-Arisch bei einer Explosion sieben Zivilisten getötet, als die Armee versuchte, einen drohenden IS-Anschlag zu verhindern. Die Region im Norden der Halbinsel ist zu großen Teilen militärisches Sperrgebiet.