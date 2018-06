Der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont muss für eine Anhörung über seine Auslieferung nach Spanien vor einem Gericht in Brüssel erscheinen. Außerdem wird das Gericht über vier ehemalige Minister des katalanischen Kabinetts entscheiden. Die spanische Justiz hatte Haftbefehle gegen die fünf Politiker erlassen, die sich im Oktober nach Belgien abgesetzt hatten.

Ihnen werden im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens unter anderem Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen. Es drohen langjährige Haftstrafen. Die Beschuldigten sind in Belgien unter Auflagen auf freiem Fuß.



Das belgische Untersuchungsgericht in Brüssel hatte Mitte November bereits die Staatsanwaltschaft gehört – nun kommt die Verteidigung zu Wort. Wie belgische Medien berichteten, wird das Gericht am 14. Dezember eine Entscheidung bekannt geben. Bei dem aktuellen Verfahren handelt es sich um die erste Instanz. Sollte entschieden werden, dass die fünf aus Spanien geflohenen Katalanen in ihr Land zurückgeschickt werden müssen, sind zwei Berufungen möglich.

Untersuchungshaft für Kataloniens Ex-Vizepräsident

Neben diesen fünf Beschuldigten müssen sich Kataloniens Ex-Vizepräsident Oriol Junqueras und weitere ehemalige katalanische Kabinettsmitglieder einem Gericht in Spanien stellen. Sie waren dort im November festgenommen worden.



Ein Gericht in Madrid ordnete für Junqueras und drei weitere eine Verlängerung der Untersuchungshaft an. Sechs ehemalige Minister der katalanischen Regionalregierung sollen dagegen auf Kaution freikommen. Das berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.