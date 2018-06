In den Gesprächen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist ein entscheidender Fortschritt erreicht: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfahl deshalb, die zweite Phase der Brexit-Gespräche zu beginnen. "Wir haben den Durchbruch erreicht, den wir brauchten", sagte Juncker nach einem Arbeitsfrühstück mit der britischen Premierministerin Theresa May.



Teil der Einigung seien die künftigen Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien, etwa zur Freizügigkeit für Studierende, Familienzusammenführung, Gesundheitsvorsorge oder Renten. Die beiderseitigen Rechte sollen unverändert erhalten bleiben, wie aus der Einigung hervorgeht. Weiterhin enthält das Dokument eine Vereinbarung zur Grenze zu Nordirland und Details über die Kostenaufteilung des Brexit. Hinzu kommen die nun zu klärenden Fragen. In der nun folgenden Übergangsphase soll Großbritannien weiter alle Vorgaben der EU-Mitgliedschaft wie bisher erfüllen, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Es solle aber kein Mitspracherecht über Entscheidungen mehr haben. Der jetzt erzielte Deal sei ein persönlicher Erfolg für Premierministerin May, sagte Tusk. Aber die "größte Herausforderung" stehe noch bevor. "Eine Trennung ist hart. Aber nach der Trennung eine neue Beziehung aufzubauen, ist noch viel schwieriger."



May habe versichert, dass sie hinter der erzielten Vereinbarung stehe, sagte Juncker. Er bedaure die Entwicklung grundsätzlich noch immer, aber man müsse in die Zukunft blicken. Er sagte weiter, May und er hätten sich zur Partnerschaft bekannt und zur Zusammenarbeit im Handel und in der Sicherheitspolitik.



May sprach von einer "signifikanten Verbesserung" der Vereinbarungen, die im Interesse des gesamten Vereinigten Königreiches seien. Auch seien die künftigen Rechte der britischen Bürger in der EU jetzt garantiert.



Beide hatten in dem Arbeitsfrühstück die ausgehandelte Vereinbarung bestätigt. Dann waren sie gemeinsam vor die Presse getreten, um den Durchbruch zu verkünden. Vorangegangen waren monatelange Gespräche, die immer wieder feststeckten.

Widersprüche zu Nordirland

Darin ging es vor allem um finanzielle Verpflichtungen des Königreichs gegenüber der EU, die Grenze zwischen Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland sowie um den künftigen Status von EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU. Die EU bestand darauf, erst über Handel und künftige Beziehungen zu verhandeln, wenn es bei den anderen Themen genügend Fortschritte gibt.



In der Frage der Grenze zwischen Irland und Nordirland enthält die Vereinbarung eine Reihe allgemein formulierter Punkte. Oberste Priorität hätten die Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd, weiterhin solle es keine "harte Grenze" geben. Zugleich solle Nordirland keinen Sonderstatus erhalten und integraler Bestandteil Großbritanniens bleiben. An dieser Stelle bleibt das Dokument widersprüchlich. Die Zentralregierung in London will einen Sonderstatus für Nordirland vermeiden, weil auch Schottland Sonderrechte einfordern könnte.



Harte Grenze vermeiden

Premierministerin May rechnet nun damit, dass die EU auf dem Jahresendgipfel am 14. und 15. Dezember den Fahrplan für den EU-Austritt Großbritanniens konkretisieren will. Dann könnte der Beginn der nächsten Phase der Verhandlungen sein, in denen es auch um einen Freihandelsvertrag mit London gehen dürfte.

Am Montag war eine Einigung in den zähen Verhandlungen über die Grundzüge des EU-Ausstiegs bereits nah gewesen, scheiterte jedoch in letzter Minute am Einspruch der britischen Provinz Nordirland. Die Chefin der nordirischen Partei DUP sagte nun, Großbritannien habe substanzielle Änderungen an den Vorschlägen für die EU vorgenommen.



Nigel Farage von der EU-feindlichen Ukip-Partei sprach im Hinblick auf den Deal von einer guten Nachricht. "Nun können wir in die nächste Phase der Demütigung eintreten." Der britische Brexit-Minister David Davis sieht die Verhandlungen einen großen Schritt weiter gekommen. "Es war viel Arbeit, aber ich bin froh, dass die Kommission nun zu dem Schluss gekommen ist, dass genügend Fortschritt gemacht wurde", twitterte er. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte, die Einigung zeuge von gesundem Menschenverstand. "Wir wollten, dass die Bedingungen für Großbritanniens Rückzug klar definiert sind, um die nächste Phase zu beginnen. Das passiert jetzt, hoffe ich."