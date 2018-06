Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Staaten der Europäischen Union zur Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt aufgefordert. Vor einem Treffen mit den EU-Außenministern lobte Netanjahu die entsprechende Entscheidung der USA. Die EU-Staaten sollten es US-Präsident Donald Trump gleichtun, sagte Netanjahu. Dieser habe lediglich die Fakten klargestellt. "Frieden stützt sich auf Realität." Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen, verhindere den Frieden nicht, sondern mache Frieden erst möglich.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini machte hingegen deutlich, dass ein solcher Schritt für die Europäische Union nicht infrage komme. Eine Lösung des Konflikts könne nur durch direkte Verhandlungen erreicht werden, sagte Mogherini. Ziel müsse aus Sicht der EU eine Zwei-Staaten-Lösung sein, bei der Jerusalem Hauptstadt beider Parteien sei. Zugleich verurteilte Mogherini "jegliche Angriffe gegen Juden auf das Schärfste überall auf der Welt".

Israel hatte Ost-Jerusalem 1967 erobert und 1980 annektiert. Dies wird von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt. Die Palästinenser beanspruchen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Staates. Der Status der Stadt soll in einem Friedensvertrag festgelegt werden.

Trumps Erklärung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen zu lassen, war weltweit überwiegend kritisiert worden. In Deutschland wurden bei Kundgebungen am Freitag und Sonntag israelische Flaggen verbrannt. Mehr als Tausend Menschen hatten gegen den Vorstoß der USA in Berlin protestiert.



Mit Blick auf die europäischen Forderungen nach einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit den Palästinensern verwies Netanjahu in Brüssel auf die US-Vorbereitungen für einen neuen Vorschlag. "Wir sollten uns anschauen, was präsentiert wird und ob wir das voranbringen können", sagte er.