Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat angekündigt, eine Botschaft seines Landes in Ostjerusalem einzurichten: "Mit Gottes Wille und Gottes Erlaubnis ist der Tag nah, an dem wir dort unsere Botschaft eröffnen." Das türkische Generalkonsulat in Jerusalem werde bereits von einem Botschafter geleitet.

Derzeit befindet sich die türkische Botschaft in Tel Aviv, so wie andere ausländische Vertretungen auch. Aus Erdoğans Aussage wurde nicht deutlich, ob er die bestehende Botschaft verlegen oder eine zweite Vertretung für Palästinensergebiete einrichten will.



Am Mittwoch hatte Erdoğan auf dem von ihm initiierten Gipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC) die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, das besetzte Jerusalem als Hauptstadt Palästinas anzuerkennen. Er nannte Israel einen "Terrorstaat" und bezeichnete die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump als "provokativ und rechtswidrig". 57 muslimische Staaten nahmen an dem Treffen teil. In der Gipfel-Abschlusserklärung folgten sie Erdoğans Aufruf: "Wir verkünden, dass wir den Palästinenserstaat anerkennen, dessen Hauptstadt Ostjerusalem ist."

Trump hatte vor eineinhalb Wochen Gegensätzliches angekündigt, nämlich Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Das löste nicht nur Ausschreitungen und Proteste im Gazastreifen und im Westjordanland, sondern auch internationale Empörung aus.



Die Israelis haben Ostjerusalem 1967 erobert und ganz Jerusalem zu ihrer ewigen und unteilbaren Hauptstadt erklärt. Die Palästinenser hingegen beanspruchen Ostjerusalem als Hauptstadt eines künftigen unabhängigen Staates. International ist der Status Jerusalems umstritten.

In der indonesischen Hauptstadt Jakarta protestierten am Sonntag nach Polizeiangaben rund 80.000 Menschen. Sie riefen zum Boykott von israelischen und amerikanischen Produkten auf, sollte Trump seine Entscheidung nicht rückgängig machen. Auch in den pakistanischen Städten Karachi und und Lahore kam es zu Demonstrationen.