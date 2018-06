Die gute Laune war Carles Puigdemont anzumerken, als er am Freitagmittag in Brüssel vor die Kameras trat. Der abgesetzte Regionalpräsident von Katalonien verschwand fast hinter den vielen Mikrofonen, die vor ihm aufgebaut waren. Eines seiner Ziele – internationale Aufmerksamkeit für die katalanische Sache – hatte er nach dem Sieg seiner Unabhängigkeitsbewegung in der Heimat mal wieder mühelos erreicht.



Lächelnd beantwortete der Mann aus Girona Fragen auf Katalanisch, Kastilisch, Englisch und Französisch. Seinen Worten verlieh der Politiker durch heftiges Nicken mit seinem schwarzen Pagenschnitt Nachdruck. Puigdemont hat allen Grund zur Freude. Bei den von Madrid erzwungenen Neuwahlen hatte seine Unabhängigkeitsbewegung am Donnerstagabend ihre Mehrheit im Regionalparlament von Barcelona verteidigt. Gemeinsam hatten Puigdemonts Wahlbündnis Junts per Catalunya sowie die Parteien Esquerra Republicana und CUP 70 Sitze errungen. Damit sind sie in der Lage, weiterhin die Regierung zu stellen.



Das ist ein eindeutiger Sieg gegen die spanische Zentralregierung in Madrid, und ein klares Zeichen: Sogar dass sich ihr Anführer Puigdemont aus Angst vor Strafverfolgung seit Wochen in Brüssel aufhält, was selbst manch überzeugter Separatist als feige empfindet, konnte seinen Rückhalt in der Bevölkerung nicht schmälern.



Puigdemont bleibt in Brüssel

Jetzt fordert Puigdemont: Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy solle die Nationalgendarmerie aus Katalonien abziehen, die Zwangsverwaltung der 7,5 Millionen Einwohner starken Region im Nordosten Spaniens beenden und mit ihm in einen Dialog eintreten. Die Gespräche über eine Zukunft Kataloniens könnten dann "ohne Vorbedingungen" ablaufen – was milde klingt, aber auch heißt, dass der Regionalpräsident sich weiterhin die Möglichkeit einer Unabhängigkeit Kataloniens offenhalten will.



Die eigentliche Nachricht des Tages aber ist, dass Puigdemont vorerst nicht in die Heimat zurückkehren will, obwohl ihn seine Anhänger vor Ort bereits als ihren alten und neuen president feiern. Lieber verbringt er Weihnachten mit seiner Familie in Belgien und überlegt dort in Ruhe, wie er weiter vorgehen will.

Denn in Spanien ist ein Haftbefehl wegen Rebellion gegen ihn ausgestellt, weil Puigdemont als Regionalpräsident am 1. Oktober ein illegales Unabhängigkeitsreferendum durchführen ließ. Mitstreiter wie der bisherige Vizeregierungschef Oriol Junqueras sitzen deswegen bereits seit dem 2. November in Untersuchungshaft. Bei den Wahlen trat Junqueras als Spitzenkandidat der separatistischen Linksrepublikaner an, doch er konnte nicht von seinem Märtyrerstatus profitieren: Puigdemont erlangte mehr Stimmen.



Rajoy solle sich doch außerhalb Spaniens zu Verhandlungen mit ihm treffen, schlug Puigdemont am Freitag vor – was der Ministerpräsident aus Madrid sogleich ablehnte. Er spreche, wenn überhaupt, nur mit Inés Arrimadas, der Hoffnungsträgerin der Unabhängigkeitsgegner, kündigte Rajoy an. Arrimadas' liberale Partei Ciudadanos war am Wahlabend prozentual die mit Abstand stärkste Kraft geworden. Doch sie hat nicht genügend Bündnispartner für eine Regierungsmehrheit im katalanischen Parlament.



Die Fronten sind so verhärtet wie zuvor

Wie es weitergeht in der Region um Barcelona, bleibt daher ungewiss. Die Fronten sind ebenso verhärtet wie zuvor: Die Wahlergebnisse haben die tiefe Spaltung des Landes in Gegner und Befürworter der Unabhängigkeit von Spanien noch einmal bestätigt. Rund 48 Prozent gaben ihre Stimme den Parteien, die ausdrücklich die Unabhängigkeit wollen – und 43 Prozent stimmten für Parteien, die sich vehement für die Einheit von Spanien einsetzen.



Als eine britische Journalistin ihn mit diesen Werten konfrontierte, wurde der Wahlsieger Puigdemont wortkarg. Mit weniger als der Hälfte der Katalanen hinter sich könne er wohl kaum die einseitige Unabhängigkeit von Spanien weiterverfolgen, sagte sie. Puigdemont erwiderte, Zahlen seien nicht so wichtig. In früheren Umfragen hätten sich auch 57 Prozent der Katalanen für ein legales Unabhängigkeitsreferendum ausgesprochen.



Ein solches Referendum, ähnlich der Brexit-Abstimmung in Großbritannien, könnte nach Puigdemonts Ansicht ebenfalls am Ende der nun zu führenden Verhandlungen mit Madrid stehen. Doch der spanische Ministerpräsident Rajoy lehnt die Idee weiter ab. Er sei bereit zum Dialog, sagte Rajoy in Madrid, aber nur "auf dem Boden der spanischen Verfassung". Doch diese sieht eine Unabhängigkeit eines Landesteils oder ein Abspaltungsreferendum nicht vor. Dann verabschiedete sich Rajoy in die Weihnachtsferien. Vor dem neuen Jahr wird sich daher politisch nichts bewegen.