Südkorea rechnet nach der Verschärfung internationaler Sanktionen gegen Nordkorea mit der Verhandlungsbereitschaft der kommunistischen Regierung in Pjöngjang. Nordkorea werde unter Machthaber Kim Jong Un im kommenden Jahr versuchen, im Streit über die nukleare Aufrüstung Gespräche mit den USA aufzunehmen, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium in seinem Ausblick mit.



Gleichzeitig hat auch der einzige verbliebene internationale Partner Nordkoreas den Druck erhöht: China stellte nach offiziellen Angaben den Export von Ölprodukten ins Nachbarland ein und ging damit über die von den UN beschlossenen Sanktionen hinaus.

Südkorea erwartet außerdem, dass Nordkorea weiterhin versuchen werde, als Nuklearmacht anerkannt zu werden. Nordkorea hat mit wiederholten Raketen- und Bombentests gegen Auflagen der Vereinten Nationen verstoßen. Vergangene Woche beschloss der UN-Sicherheitsrat bestehende Handelsverbote noch einmal auszuweiten. Dadurch sollen unter anderem die Exporte von Ölprodukten nach Nordkorea auf 500.000 Fass beschränkt werden.

China reduziert Exporte nach Nordkorea

Bereits im November hat China laut neuen Handelsdaten keine Ölprodukte wie Benzin oder Diesel mehr nach Nordkorea exportiert. Zudem importierte die Volksrepublik kein Eisenerz, keine Kohle und auch kein Blei mehr aus dem Nachbarland. Nordkorea, das seit Jahren unter einer Mangelwirtschaft leidet, ist dringend auf den Handel mit China angewiesen. Allerdings ist offen, ob China weiterhin Rohöl nach Nordkorea verkauft. Nach Angaben aus der Industrie wurde das Nachbarland bislang über eine veraltete Pipeline mit rund 10.000 Barrel (zu je 159 Liter) pro Tag versorgt.

US-Diplomaten sagten zwar, sie suchten nach einer diplomatischen Lösung im Streit über die nukleare Aufrüstung Nordkoreas. Allerdings hat US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, bilaterale Gespräche seien nutzlos, wenn Nordkorea nicht vorher seine Atomwaffen-Pläne aufgebe. Trump hatte zudem China mehrmals aufgefordert, Druck auf Nordkorea auszuüben.



In einer von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Stellungnahme der Regierung in Pjöngjang heißt es, die Amerikaner suchten immer fieberhafter nach Möglichkeiten, Nordkorea mit den schärfsten Sanktionen überhaupt zu belegen. In Moskau bot Regierungssprecher Dmitri Peskow an, Russland könne zwischen den USA und Nordkorea vermitteln, wenn beide Seiten dies wollten.

Bereitet Nordkorea den Start eines Satelliten ins Weltall vor?

Nach einem Bericht der südkoreanischen Zeitung Joongang Ilbo droht allerdings eine erneute Eskalation. Demnach gehen ungenannte Mitglieder der Regierung in Seoul davon aus, dass Nordkorea den Start eines Satelliten ins Weltall vorbereiten könnte. Nach Ansicht von Experten könnte das ein weiterer Baustein für das nordkoreanische Raketenprogramm sein, was nach UN-Resolutionen untersagt ist. In der nordkoreanischen Zeitung Rodong Sinmun hieß es dagegen, die friedliche Erschließung des Weltraums sei das Recht jedes souveränen Staates.



Nordkorea hat die verschärften Sanktionen als "kriegerische Handlung" bezeichnet. Die neuen Strafmaßnahmen kämen einer "kompletten wirtschaftlichen Blockade der Volksrepublik" gleich, hieß es am Sonntag in einer Erklärung des Außenministeriums in Pjöngjang. Es bekräftigte, dass Nordkorea von seinem Atomprogramm nicht abrücken werde. Das Land werde seine "nukleare Abschreckung zur Selbstverteidigung" weiter verstärken, wurde ein Sprecher von den Staatsmedien zitiert. Staatschef Kim Jong Un rief die Nordkoreaner auf, Schwierigkeiten und Torturen zu überwinden.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen in der Region deutlich verschärft. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas sogenannter Oberster Führer Kim hatten sich mit harschen Drohungen überzogen. Das nährte Sorgen vor einem Krieg.