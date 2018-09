Papst Franziskus hat seinen zurückhaltenden Umgang mit der Krise um die muslimischen Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar auf seiner Asienreise verteidigt. Er habe in seinen offiziellen Reden den Begriff "Rohingya" vermieden, um seinen Gastgebern nicht "die Tür vor der Nase zuzuschlagen", sagte der Papst auf dem Rückflug nach Rom. "Sie wussten schon, was ich denke", fügte der Papst hinzu. Er habe sich mit anderen Worten auf den Konflikt bezogen. "Für mich ist am wichtigsten, dass die Botschaft ankommt."

Während seines Besuchs in Myanmar hatte der Papst die Rohingya nicht beim Namen genannt und die systematische Verfolgung der muslimischen Minderheit auch nicht direkt angesprochen. Kritiker hatten ihm das als übertriebene Rücksichtnahme auf seine Gastgeber ausgelegt. Erst nach einer Begegnung mit Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch hatte der Papst die Bezeichnung "Rohingya" verwendet.

Bezeichnung "Rohingya" ist ein Politikum

Die Rohingya werden in Myanmar systematisch verfolgt, mehr als 620.000 Angehörige der Minderheit flüchteten in den vergangenen Monaten ins verarmte Nachbarland Bangladesch. Die Vereinten Nationen sprechen davon, dass es in Myanmar eine "ethnische Säuberung" gegeben habe. Ende November kündigte die Regierung Myanmars jedoch an, die Rückkehr der Gruppe im kommenden Jahr zu erlauben.



Schon der Begriff "Rohingya" ist in Myanmar ein Politikum: Die dortige Regierung bestreitet, dass es sich bei der muslimischen Minderheit um eine eigene ethnische Gruppe handelt. Sie betrachtet die Rohingya vielmehr als illegale Einwanderer aus Bangladesch.



Auf dem Rückflug nach Rom zeigte sich der Papst "sehr zufrieden" mit seinen Gesprächen in Myanmar. Er deutete an, in den vertraulichen Unterredungen mit der umstrittenen Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi deutlicher seine Meinung gesagt zu haben als in seinen öffentlichen Äußerungen.

Das Treffen mit den Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch sei für ihn "eine der Bedingungen" für seine Asienreise gewesen, berichtete das Oberhaupt der katholischen Kirche. Die Begegnung habe ihn zu Tränen gerührt, fügte Franziskus hinzu. "Ich habe geweint", sagte der Papst. Er habe allerdings versucht, seine Tränen zu verbergen.