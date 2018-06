Die Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea haben eine erste Annäherung gebracht: Delegationen beider Länder vereinbarten bei ihrem ersten Treffen seit mehr als zwei Jahren, wieder Militärgespräche aufnehmen zu wollen. In einer gemeinsamen Drei-Punkte-Abschlusserklärung teilten die Nachbarländer mit, sie wollten dadurch die "aktuellen militärischen Spannungen entschärfen". Auch sollten die hochrangigen Treffen fortgesetzt und der Austausch in verschiedenen Bereichen wiederbelebt werden. Wörtlich heißt es: "Süd- und Nordkorea respektieren frühere bilaterale Abkommen und einigten sich, alle Probleme in den Beziehungen durch Dialog und Verhandlungen zu lösen."

Die Gespräche fanden in Panmunjeom, einer demilitarisierten Zone zwischen Nordkorea und Südkorea, statt. Dabei wurde auch vereinbart, dass Nordkorea eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen entsenden wird, zu der Athleten, Fans, Künstler, Zuschauer und Journalisten gehören sollen. Südkorea verpflichtete sich in der gemeinsamen Erklärung, der Delegation die "nötigen Annehmlichkeiten und Einrichtungen" zur Verfügung zu stellen. Beide Länder könnten beispielsweise bei der Eröffnungs- und Schlussfeier der Winterspiele gemeinsam marschieren, schlug Südkoreas Vizevereinigungsminister Chun Hae Sung vor.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) teilte mit, man begrüße die direkten Gespräche zwischen beiden Nationen: "Diese Vorschläge sind für den olympischen Geist ein großer Schritt nach vorn", sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Man werde nun konkrete Vorschläge und Beschlüsse abwarten. Das IOC werde dann diskutieren, welche Athleten in welcher Form an den Spielen teilnehmen können, sagte Bach.

Hohe Erwartungen bei nordkoreanischer Delegation

Der nordkoreanische Delegationsleiter Ri Son Gwon sagte, die Gespräche hätten hohe Erwartungen ausgelöst. Er sei in der Hoffnung gekommen, diese "mit einer ernsten und glaubhaften Einstellung" zu führen, sagte der Vorsitzende des Komitees für die Friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes. Südkoreas Delegation bestand aus fünf Vertretern und wurde von Verteidigungsminister Cho Myoung Gyon angeführt.



Die südkoreanische Agentur Yonhap hatte vor Beginn der Gespräche berichtet, Nordkorea habe eine militärische Telefonverbindung nach Südkorea reaktiviert. Wegen des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm waren in den vergangenen Jahren alle wichtigen Kommunikationsverbindungen zwischen den beiden Ländern gekappt worden. In der vergangenen Woche hatte Nordkorea einen der Kanäle wieder geöffnet, nachdem Machthaber Kim Jong Un am Neujahrstag die Entsendung einer Abordnung zu den Winterspielen vom 9. bis zum 25. Februar im Nachbarland in Aussicht gestellt hatte.

Gespräche über Atomprogramm noch offen

Die Delegation Südkoreas hatte bei den Gesprächen auch darauf gedrängt, neue Treffen zwischen Familien möglich zu machen, die durch den Koreakrieg (1950-53) auseinandergerissen wurden. Doch dieser Punkt blieb in der Abschlusserklärung unerwähnt. Die Trennung dieser Familien ist eines der emotionalsten Themen zwischen den beiden Staaten. Etwa 60.000 zunehmend ältere Südkoreaner hoffen nach wie vor, ihre Verwandten aus dem Norden wiederzusehen. Die letzten Begegnungen fanden im Jahr 2015 statt.



Weiter gab Südkorea an, es sei nötig, einen Dialog über den Frieden einschließlich der Schaffung einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel aufzunehmen. Vonseiten der nordkoreanischen Delegation sei hierzu jedoch keine besondere Reaktion gekommen. Beobachter sind skeptisch, ob Nordkorea auf Vorschläge zu Gesprächen über sein Atomprogramm eingehen wird.



Die Spannungen wegen des Atomstreits mit Nordkorea hatten sich im vergangenen Jahr nach zahlreichen Raketentests des Landes und dem bisher stärksten Atomversuch zugespitzt. Zudem nahmen die Drohungen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump zu. Dieser hatte Nordkorea mit der völligen Zerstörung gedroht, zuletzt aber auch signalisiert, dass er prinzipiell zum Dialog bereit sei.