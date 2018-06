Der brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will trotz der Verurteilung wegen Korruption für das Präsidentenamt kandidieren. "Jetzt will ich Kandidat für die Präsidentschaft sein", sagte Lula vor Tausenden Anhängern in São Paulo. Das Urteil gegen ihn bezeichnete er als politisch motiviert. "Wenn Sie mir mein Verbrechen beweisen, gebe ich die Kandidatur auf." Auch die brasilianische Arbeiterpartei bestätigte, Lula für die Wahl im Oktober aufzustellen zu wollen.

Ein Berufungsgericht in Porto Alegre hatte am Mittwoch die Verurteilung wegen Korruption bestätigt. Alle drei zuständigen Richter hatten entschieden, das Urteil gegen Lula aufrechtzuerhalten und das Strafmaß von neuneinhalb Jahren auf zwölf Jahre und einen Monat Gefängnis zu erhöhen.



Ob Lula kandidieren darf oder ins Gefängnis muss, entscheiden der oberste Wahlgerichtshof und der oberste Gerichtshof in Brasília. Bis alle Rechtsmittel augeschöpft sind, bleibt er in Freiheit. In den Umfragen liegt Lula derzeit in Führung. Gegen den Ex-Präsidenten sind aber noch weitere Korruptionsverfahren anhängig.

Im vergangenen Juli hatte ein Gericht den 72-jährigen Lula wegen Verwicklung in einen Korruptionsskandal und Geldwäsche verurteilt. Die Affäre um den staatlichen Ölkonzern Petrobras beschäftigt die brasilianische Politik seit Jahren. Zahlreiche Geschäftsleute und Politiker verschiedener Parteien sind darin verwickelt.

Petrobras soll zu überteuerten Bedingungen Aufträge an Baukonzerne und andere Firmen vergeben haben. Diese zahlten wiederum Bestechungsgelder an Politiker und Parteien. Auch gegen den amtierenden Präsidenten Michel Temer von der rechtskonservativen Partei der demokratischen Bewegung (PMDB) werden Korruptionsvorwürfe erhoben, mehrere Minister seiner Regierung mussten bereits zurücktreten.

Lula regierte Brasilien von 2003 bis 2010. In seiner Amtszeit erlebte das Land ein starkes Wirtschaftswachstum, die Regierung legte Programme gegen Armut und für Landreformen auf. Gleichzeitig erreichte aber der Petrobras-Skandal seinen Höhepunkt.