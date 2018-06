Die ehemalige Whistleblowerin Chelsea Manning will sich als Kandidatin für einen US-Senatorensitz bewerben. Die 30-Jährige reichte ihren Antrag in North Bethesda in Maryland ein, wie aus Wahlunterlagen des Staates hervorgeht.

Sie tritt als Demokratin an und dürfte damit den bisherigen demokratischen Senator Ben Cardin in einer Vorwahl in Maryland herausfordern. Er gilt jedoch als Favorit.



Die Kandidatur rückt Manning zurück ins Rampenlicht. 2010 war sie, noch bekannt unter dem Namen Bradley Manning, als Ex-Analystin der Militärgeheimdienste festgenommen worden. Manning wurde verurteilt, mehr als 700.000 Dokumente an die Plattform WikiLeaks weitergegeben und damit enthüllt zu haben. Die Haftstrafe lag bei 35 Jahren, Ex-Präsident Barack Obama begnadigte Manning jedoch zum Ende seiner Präsidentschaft.



Mitte Mai wurde Manning nach sieben Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen. Sie ist Transgender und lebt seit einigen Jahren als Frau.