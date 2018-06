US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos sein Verhältnis zur britischen Premierministerin Theresa May als gut beschrieben. "Wir sind auf der gleichen Wellenlänge in jeder Hinsicht, glaube ich", sagte Trump. Er versuchte dem Eindruck entgegenzuwirken, dass seine Beziehung zu May angespannt sei. Das Treffen mit ihr war Trumps erstes bei seiner Reise, bei der es um seine Wirtschaftsagenda und ausländische Investitionen in den USA geht. Am Freitag ist eine Grundsatzrede von Trump geplant.

Aus Washington kommend landete Trump am Morgen mit der Air Force One in Zürich, von wo aus er per Hubschrauber weiter nach Davos flog. Er bringe eine Botschaft des "Friedens und Wohlstands" zu dem Weltwirtschaftsforum, sagte Trump. Dort kommen Staats- und Regierungschefs, Unternehmenschefs und Prominente zusammen. Bei seiner Rede an das Forum wird Trump voraussichtlich die US-Wirtschaft und Maßnahmen wie seine Steuerreform in ein gutes Licht rücken. Es wird auch erwartet, dass er die Notwendigkeit eines fairen Wettbewerbs betont. Vor zwei Tagen hatte Trump Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solarmodule aus Asien angekündigt.

Trump und May kennen sich von Twitter

Bei seinem Treffen mit May sagte Trump, er und die Premierministerin hätten ein wirklich großartiges Verhältnis, obwohl einige Leute das nicht unbedingt glauben". Es sei ein "falsches Gerücht", dass die Beziehungen belastet seien, und er wolle es korrigieren. Trump hatte im Januar eine geplante Reise nach London zur Feier der Eröffnung der neuen US-Botschaft abgesagt. ab. Zur Begründung nannte er den Ort und die Kosten für den Bau.



Nach der Begegnung in Davos teilte die britische Regierung nun mit, dass Trump das Vereinigte Königreich in diesem Jahr besuchen werde. Trump und May hätten ihre Mitarbeiter gebeten, die Einzelheiten von Trumps Besuch in Großbritannien auszuarbeiten. May hatte Trump schon vor einem Jahr zu einem Staatsbesuch eingeladen, bei dem er auch Königin Elizabeth II. treffen solle. Kritiker kündigten umgehend Proteste an.

Im vergangenen Jahr hatten sich May und Trump gegenseitig via Twitter Vorwürfe gemacht: Trump hatte einen islamfeindlichen Post der ultrarechten Partei Britain First an seine Follower weitergeleitet. May hatte ihn daraufhin deutlich kritisiert. Trump schrieb zurück, May solle sich nicht auf ihn konzentrieren, sondern auf den radikalen Islamismus.

Viele Experten rätseln, was genau der US-Präsident mit seiner Reise in die Schweiz bezweckt. Sein Mantra "America first" und seine protektionistische Handelspolitik wurden implizit bereits in vielen Redebeiträgen kritisiert, unter anderem von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die zentrale Botschaft des US-Präsidenten werde sein, dass Amerika "offen für Geschäfte" sei, kündigte Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn vorab an. Voraussetzung dafür seien allerdings "faire und wechselseitige" Handelspraktiken.

Trump hatte vor seinem Abflug nach Europa gesagt, dass er nach Davos gehe, "um Leute dazu zu bringen, in die Vereinigen Staaten zu investieren". "Ich werde sagen: 'Kommt in die Vereinigten Staaten. Ihr habt reichlich Geld.' Aber ich glaube nicht, dass ich gehen muss, weil sie kommen, sie kommen mit sehr schnellem Tempo." Zuletzt war im Jahr 2000 mit Bill Clinton ein amtierender US-Präsident in Davos dabei gewesen. Trumps Entscheidung zur Teilnahme galt angesichts seiner protektionistischen Politik als Überraschung.