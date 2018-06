Die US-Regierung wird Russland vorerst doch nicht mit neuen Sanktionen belegen. Allein die Drohung mit neuen Strafmaßnahmen sei abschreckend genug gewesen – Sanktionen gegen einzelne Personen seien nicht nötig, teilte das US-Außenministerium mit. Die Regierung von Präsident Donald Trump legte stattdessen eine Liste mit Personen vor, die von ihren Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin profitiert haben sollen. Die US-Regierung kann nun in Zukunft Sanktionen gegen all jene verhängen, deren Namen dort gelistet sind.



114 russische Politiker und 96 als Oligarchen eingestufte Personen finden sich auf der Liste, darunter der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew, 42 Putin-Berater und ranghohe Personen in den führenden Geheimdienstbehörden. Auch die Geschäftsführer der staatlichen Konzerne Rosneft und Sberbank sind aufgelistet. Weiter beinhaltet die Liste die gesamte Verwaltung des russischen Präsidenten, wie sie auf der Webseite des Kreml aufgeführt ist, und das russische Kabinett.



Bei der Auflistung der Oligarchen finden sich unter anderem Roman Abramowitsch und Michail Prochorow, der 2012 gegen Putin bei der Wahl angetreten war. Enthalten ist auch der Name des Aluminiumunternehmers Oleg Deripaska, der bei den Russland-Ermittlungen wegen Verbindungen zum früheren Trump-Wahlkampfvorsitzenden Paul Manafort eine Rolle spielt.

Die Liste war wegen eines Sanktionsgesetzes von vergangenem Jahr nötig geworden. Es hatte zum Ziel, Russland für seine Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016 zu bestrafen. Die US-Geheimdienste sind sich sicher, dass eine solche Einmischung stattgefunden und US-Präsident Trump davon profitiert hat. Russland dementiert das.



Trump hatte das Gesetz im vergangenen Jahr nur widerstrebend unterzeichnet und als verfassungswidrig bezeichnet. Sein Außenminister Rex Tillerson bezeichnete es als überflüssig.



Russland wird "einmal mehr verschont"

Das nun zögerliche Vorgehen der USA wurde unter anderem von dem demokratischen Abgeordneten Eliot Engel kritisiert: Die Trump-Regierung habe beschlossen, "Russland einmal mehr zu verschonen". Er wies die Angaben des US-Außenministeriums zurück, dass "die bloße Androhung von Sanktionen" die Regierung in Moskau davon abhalten werde, sich weiter in Wahlen in den USA einzumischen.

In Russland fielen die Reaktionen auf die Liste indes unterschiedlich aus: Während Oppositionsführer Alexej Nawalny von einer "guten Liste" sprach, kritisierten Putins Sprecher Dmitri Peskow sowie Außenminister Sergej Lawrow – beide stehen ebenfalls auf der Liste – die Veröffentlichung als Ausdruck davon, dass die USA alle russischen Regierungsmitglieder als Feinde betrachteten. Russland habe noch nicht verstanden, welche Auswirkungen die Liste für aufgeführte Einzelpersonen haben könnte. "De facto ist jeder als Feind der Vereinigten Staaten bezeichnet worden", sagte Peskow.

Putin warnt vor Verschlechterung der Beziehungen

Russlands Präsident Putin zeigte sich verärgert über die Veröffentlichung und warnte vor einer Verschlechterung der Beziehungen. Das Vorgehen der USA sei ein unfreundlicher Akt, sagte Putin. Vorerst sehe Russland aber von Gegenmaßnahmen ab, denn Russland sei an einer Verbesserung der Beziehungen interessiert.

Der russische Abgeordnete Konstantin Kossatschow stellte die Liste als "politische Paranoia" dar, "die, wie sich herausstellt, sehr schwer zu heilen ist". Die US-Geheimdienste hätten es nicht geschafft, kompromittierendes Material über russische Politiker zu finden und hätten letztendlich "das Telefonbuch des Kreml kopiert", schrieb Kossatschow in einem Facebook-Post.