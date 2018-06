Nach der Veröffentlichung des Enthüllungsbuchs Fire and Fury über Donald Trump erhält der US-Präsident Unterstützung von seiner Ehefrau und einem seiner wichtigsten Mitarbeiter. So sagte US-Außenminister Rex Tillerson, er sehe keine Veranlassung, an der Befähigung von Trump für das Präsidentenamt zu zweifeln. "Ich habe keinen Grund, seine geistige Eignung anzuzweifeln", sagte Tillerson dem US-Sender CNN.



Das Buch von Autor Michael Wolff zeichnet ein düsteres Bild von der Trump-Präsidentschaft, von Chaos und Intrigen im Weißen Haus und von einem Präsidenten, der wegen seiner Führungsschwäche von seinen eigenen Mitarbeitern verhöhnt wird. Das Buch zitiert namentlich mehrere Vertraute und Berater des Präsidenten, die ihn mit wenig schmeichelhaften Begriffen wie "Idiot" oder "Trottel" charakterisieren.



Die Aussagen erinnern an Berichte aus dem vergangenen Jahr, als es hieß, Tillerson habe den Präsidenten in einem Wutanfall als "Deppen" beschimpft. Der Außenminister dementierte das Zitat damals nicht, bestritt aber, dass er damals seinen Rücktritt erwogen hatte. Seitdem musste er immer wieder Spekulationen über seine Ablösung entgegentreten.

"Werk der Fiktion"

Tillerson sagte nun, Trump sei anders als alle seine Vorgänger. Genau deshalb sei er gewählt worden. Er selbst habe über die Monate an seiner Beziehung zum Präsidenten gearbeitet und gelernt, ihm die Informationen zu geben, die er benötige, "um die richtigen Entscheidungen zu treffen".

Auch Trumps Ehefrau Melania meldete sich über eine Sprecherin zu Wort. Das Buch sei ein "Werk der Fiktion", sagte Stephanie Grisham CNN. "Es ist ein Boulevardblatt im Langformat, das falsche Erklärungen und völlige Erfindungen verbreitet", sagte die Sprecherin der First Lady.

In dem Buch Fire and Fury heißt es unter anderem, Trump und sein engstes Umfeld hätten bis zuletzt nicht an einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl geglaubt. In der Wahlnacht habe Trump nach den ersten Prognosen ausgesehen, "als ob er einen Geist erblickt hätte. Melania weinte – und zwar nicht vor Freude."