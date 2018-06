Die britische Regierung will Frankreich weitere 50 Millionen Euro für den Grenzschutz in Calais zahlen. Mit dem Geld werde die Sicherheit der britischen Grenze verbessert, sagte eine Regierungssprecherin. Der französische Präsident Emmanuel Macron besucht am Nachmittag die britische Premierministerin Theresa May in der britischen Militärakademie Sandhurst südlich von London. Die französische Regierung hatte vor dem Treffen die Briten aufgefordert, mehr Geld zu überweisen, um Flüchtlinge am Überqueren des Ärmelkanals zu hindern.



Bei dem Treffen soll ein neues Abkommen zur Grenzsicherung besprochen werden. Dieses soll den 2003 geschlossenen Vertrag von Le Touquet ergänzen, der die britischen Grenzkontrollen im Fährhafen der nordfranzösischen Stadt Calais regelt. Für die britische Regierung ist das neue Abkommen entscheidend, da nach dem Brexit die Grenze zur EU durch den Ärmelkanal verläuft.