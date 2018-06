Als Reaktion auf den Skandal um Nazi-Liedtexte hat FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache angekündigt, bei Österreichs Burschenschaften durchzugreifen. Für Antisemiten gebe es in der FPÖ keinen Platz, sagte Strache. Er kündigte an, dass er zu dem Thema auch beim abendlichen Akademikerball – Treffpunkt der FPÖ-nahen Burschenschafter Europas – klare Worte finden werde.



"Die Verantwortung und das Gedenken an die Opfer des Holocaust sind uns Verpflichtung und Verantwortung in der Gegenwart und für kommende Generationen. Wer das anders sieht, soll aufstehen und gehen. Er ist bei uns nicht erwünscht", sagte Strache.

Anlass des Aufrufs sind rassistische und NS-verherrlichende Texte, die in einem Liederbuch bei der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt gefunden wurden. Der jetzige FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich, Udo Landbauer, war lange Jahre deren Vizechef. Der 31-jährige Landbauer hatte aber gesagt, die Texte weder gekannt noch gesungen zu haben.

Einen Bericht von Spiegel Online, wonach er die Burschenschaft aus Wiener Neustadt im Sommer besucht habe, wies Strache zurück. "Wahr ist: Ich war bei einer ÖPR-Sitzung (Österreichischer Pennäler Ring) eingeladen und habe dort das Ehrenband des ÖPR erhalten", schrieb er auf Facebook. Beim Stiftungsfest der Germania, welches am Abend stattfand, sei er "nachweislich nicht" gewesen. Er habe auch kein Ehrenband der Germania erhalten. Der ÖPR ist eine schlagende Verbindung und vereint Verbindungen von Schülern und ehemaligen Schülern. Hier werden nur männliche Personen aufgenommen.

Strache selbst ist Mitglied der Burschenschaft Vandalia Wien. Die Germania-Feiern fanden von 2. bis 4. Juni statt, laut deren Programm zusammen oder zumindest zeitgleich mit dem ÖPR-Burschentag, wie Der Standard berichtet.

Tausende wollen am Abend in Wien demonstrieren

Die FPÖ regiert seit Dezember in einer Koalition unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die Partei ist stark in den Kreisen deutsch-nationaler Burschenschaften verankert. Fast die Hälfte der 51 FPÖ-Abgeordneten im Nationalrat ist Mitglied solcher Vereinigungen. Strache regte an, dass sich die Szene einer Aufarbeitung ihrer Vergangenheit stellen solle. Dies könne durch eine Historikerkommission erfolgen, die schonungslos alles aufdecken solle.

Tausende Demonstranten wollen am späten Nachmittag und Abend gegen den Akademikerball in der Wiener Innenstadt protestieren. Die Polizei plant den Einsatz von bis zu 3.000 Beamten.