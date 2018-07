Bei der Vereidigung des konservativen Präsidenten Juan Orlando Hernández ist es in Honduras zu zahlreichen Protesten gekommen. Er werde einen Versöhnungsprozess starten, um die honduranische Familie zu vereinigen, sagte der 49-jährige Hernández bei seiner Amtseinführung in Tegucigalpa. Soldaten hatten zuvor Tränengas abgefeuert, um Tausende Demonstranten davon abzuhalten, zum Nationalstadion zu marschieren, wo die Amtseinführung stattfand. Vermummte schossen Steine mit Schleudern ab und steckten Barrikaden in Brand.

Die Vereidigung selbst fand unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Im Umkreis von einem halben Kilometer des Stadions waren Demonstrationen verboten. Soldaten und Polizisten sicherten die Zeremonie ab. Bei seiner Amtseinführung schwor Hernández, sich stets an die Gesetze und die Verfassung zu halten. In Hunderten Metern Entfernung vom Stadion schleuderten Demonstranten unterdessen Steine gegen einen Bus mit Anhängern des Präsidenten. Die Polizei fuhr mit Panzerfahrzeugen vor und setzte Tränengas ein. In San Pedro Sula, der zweitgrößten Stadt von Honduras, gingen rund 10.000 Menschen auf die Straße.

Opposition wirft Hernández Wahlbetrug vor

Hernández' Wiederwahl im November war von Betrugsvorwürfen begleitet, die Opposition erkennt den Wahlausgang nicht an. Die Stimmauszählung hatte sich über drei Wochen hingezogen und war mehrfach unterbrochen worden.



Kritiker sprachen daraufhin von Wahlbetrug. Hernández hatte sich trotz Verfassungsverbots um eine zweite Amtszeit beworben. Das Oberste Gericht kippte jedoch das Verbot in einem umstrittenen Urteil. Seit der Wahl gab es immer wieder Proteste. Dabei wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 800 festgenommen.

Der unterlegene Oppositionskandidat Salvador Nasralla forderte am Samstag abermals Neuwahlen für das Präsidentenamt und das Parlament. Er kündigte eine Fortsetzung der Proteste an. Bereits vorige Woche war die Polizei mit Tränengas gegen Nasrallas Anhänger vorgegangen, die gegen Hernández' umstrittene Wiederwahl demonstrierten.

Honduras steuere auf einen "Volksaufstand zu", sagte Ex-Präsident Manuel Zelaya, der Koordinator der linksgerichteten Oppositionsallianz gegen die Diktatur. "Wir sind bereit dafür zu kämpfen, dass der Wille des Volkes durchgesetzt wird."