Der rumänische Ministerpräsident Mihai Tudose gibt nach nicht einmal sieben Monaten sein Amt auf. Er trete wegen fehlenden Rückhalts in seiner Partei zurück, sagte Tudose nach einer Vorstandssitzung der Rumänischen Sozialdemokraten (PSD). Seine Partei hatte ihm zuvor das Vertrauen entzogen.

Seit Monaten gibt es bei den Sozialdemokraten einen Machtkampf. Tudose wirft dem Parteivorsitzenden Liviu Dragnea vor, viele inkompetente Parteifreunde in hohe Ämter befördert zu haben. In der vergangenen Woche hatte der Ministerpräsident dann außerdem der Innenministerin Carmen Dan vorgeworfen, gelogen zu haben. Er hatte sie zum Rücktritt aufgefordert, was sie jedoch abgelehnt hatte.



Im Oktober hatten bereits drei Kabinettsmitglieder auf Druck von Tudose die Regierung verlassen. Zwei von ihnen standen unter Korruptionsverdacht. Tudose hatte zuvor gedroht, zurückzutreten, falls die Minister ihr Amt nicht niederlegten, und sich damit dem Parteichef Liviu Dragnea widersetzt.



Korruptionsvorwürfe gegen den Parteivorsitzenden Dragnea

Auch gegen Parteichef Dragnea gibt es Korruptionsvorwürfe, gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts auf Veruntreuung von EU-Geldern ermittelt. Die rumänische Antikorruptionsbehörde wirft ihm zudem Amtsmissbrauch und Dokumentenfälschung vor. Dragnea ist bereits wegen Wahlmanipulation vorbestraft und war 2016 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er konnte deshalb nach dem Wahlsieg seiner Partei im Dezember 2016 nicht das Amt des Regierungschefs übernehmen. Jedoch gilt er weiterhin als mächtig.



Die rumänische Regierung plant derzeit eine Justizreform, die das Korruptionsstrafrecht lockern und die Kompetenzen der Antikorruptionsbehörde (DNA) einschränken würden. Kritiker werfen der Regierung vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu gefährden. Tausende Menschen gingen dagegen auf die Straße.