Zur Vorbereitung der olympischen Winterspiele ist eine nordkoreanische Delegation nach Südkorea gereist. Laut südkoreanischem Vereinigungsministerium überquerte die sieben Mitglieder zählende Gruppe in einem Bus die stark bewachte demilitarisierte Zone zwischen dem Norden und dem Süden. Von dort aus fuhr sie in die südkoreanische Hauptstadt Seoul und anschließend mit dem Zug in Richtung Gangneung an der Ostküste, wo die olympischen Eiswettbewerbe stattfinden. Angeführt wird die Delegation von der Sängerin Hyon Song Wol, Leiterin der in Nordkorea populären Band Moranbong.



Es ist das erste Mal seit vier Jahren, dass nordkoreanische Funktionäre Südkorea besuchen. Die Delegation soll Kulturveranstaltungen vorbereiten und die Veranstaltungsorte der Olympischen Spiele inspizieren. So soll im kulturellen Rahmenprogramm der Spiele das 140 Mitglieder zählende Samjiyon-Orchester auftreten. Außerdem hatte Nordkorea zugesagt, neben einer Regierungsdelegation, Medienvertretern und Athleten auch eine Fangruppe, Künstler sowie ein Taekwondo-Showteam zu schicken.

Vom 9. bis 25. Februar finden im südkoreanischen Pyeongchang die Olympischen Winterspiele statt. Vor zwei Wochen hatten beide koreanischen Staaten eine Teilnahme Nordkoreas an den Spielen vereinbart. So wird es ein gemeinsames Eishockey-Damenteam geben. Nordkoreanische Sportler werden außerdem im Eiskunst- und Eisschnelllauf sowie im Skilanglauf und im Alpinski antreten. Bei der Eröffnungszeremonie werden die Athleten beider Staaten hinter der sogenannten Fahne der Vereinigung laufen – eine hellblaue Silhouette der koreanischen Halbinsel auf weißem Grund.

Beobachter sehen in der Beteiligung Nordkoreas ein Zeichen der Entspannung in der durch das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm ausgelösten Krise. Der Besuch der jetzigen Delegation war von der Regierung in Pjöngjang vorgeschlagen worden, wurde dann aber vorübergehend abgesagt. Das weckte Zweifel, ob Nordkorea tatsächlich Musiker und Athleten zu den Winterspielen entsendet. Schließlich gab Nordkorea bekannt, dass die Zusammenkunft doch stattfinden soll.