Noch fühlt sich der Frieden ungewohnt an. Sharo Garip ist frei – vorerst. Endlich wieder eine Neujahrsfeier, die er ohne Angst genießen konnte. Keine Sorge mehr, dass ihn Polizisten abholen, um ihn in Handschellen ins Gefängnis abzuführen. "Ich war eine Geisel", sagt der deutsche Sozialwissenschaftler, der seit Ende Dezember wieder in seiner Heimatstadt Köln wohnt.

Rückblick: Mitte Dezember in Istanbul, an einem Sonntag, da steckt der 51-Jährige mit der eckigen Brille und den Dreadlocks noch in der Türkei fest. "Ich bin erschöpft von der Jagd", sagt er in einem Café in der Millionenmetropole. Seit rund zwei Jahren schon darf er aus der Türkei nicht mehr ausreisen, und in zwei Tagen muss er erstmals vor Gericht. Es könnte sein, dass Garip am Dienstag für sieben Jahre ins Gefängnis muss. So hoch ist die Strafe, welche die Staatsanwaltschaft für seine Unterschrift fordert.

"Ich bin bereit", sagt er mit einem durchdringenden Blick. In seiner Tasche, die er fest an sich hält, hat er seine Verteidigungsrede. "Ich habe mich niemals einer Ideologie, politischen Organisation oder Vereinigung unterworfen. Das Einzige, dem ich mich als Akademiker verpflichtet fühle, ist die Wahrheitssuche selbst", steht da. Es gebe keine Beweise, dass er die als Terrororganisation verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK unterstütze. "Ich weise die in der Anklageschrift genannten Vorwürfe entschieden zurück", lautet der letzte Satz.

Das sieht die türkische Justiz anders. Garip arbeitet in der ostanatolischen Stadt Van als Dozent an der Universität, als er im Januar 2016 die Petition Akademiker für den Frieden unterschreibt, in der die Unterzeichner das Vorgehen der türkischen Sicherheitskräfte in den kurdischen Gebieten kritisieren und eine friedliche Lösung des Konflikts fordern. Garip wird fristlos entlassen, es wird ein Ausreiseverbot verhängt. "Man kann in diesem Land für alles mögliche Petitionen unterzeichnen. Aber nicht für Kurden", sagt er mit einem zynischen Lächeln. Garip muss das zweite Mal in seinem Leben in Untersuchungshaft, es folgt eine Klage wegen Terrorpropaganda.

"Es war ein Trauma"

Die Geschichte des Sharo Garip ist auch eine Geschichte des Nichtloslassenkönnens. Geboren und aufgewachsen ist er im zentralanatolischen Konya. Seine Mutter kann sich nicht an sein Geburtsjahr erinnern, nur, dass ein Donnerwetter während der Niederkunft herrschte. Als er für das Abschlusszeugnis der Grundschule ein Geburtsdatum nennen muss, einigen sie sich auf den 1. Februar 1966. Weil Familie Garip zu Hause nur Kurdisch spricht, versteht er die ersten Schuljahre nichts im Unterricht.



Die Garips sind eine mittellose Familie mit zwei Töchtern und einem Sohn, doch ihr Leben in der rauen Umgebung sei trotzdem glücklich gewesen, sagt Sharo Garip. Der Vater geht 1968 allein nach Mainz, um dort 17 Jahre als Gastarbeiter zu schuften. Er schwärmt so begeistert von Deutschland, dass der Sohn ihm für ein Studium unbedingt folgen will. Doch der Weg dorthin ist ein anderer, als er es sich wünschte.

Türkei Massenanklage in der Türkei Mehr als 1.100 Intellektuelle hatten im Januar 2016 die Petition "Wir werden nicht Teil dieses Verbrechens sein" unterzeichnet, die "kriegsartige Zustände" im Südosten anprangerte, und der Regierung eine "Vernichtungs- und Vertreibungspolitik" vorwarf. Sie provozierte den Zorn von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der den Unterzeichnern "Verrat" vorwarf und sie als "sogenannte Intellektuelle" kritisierte. Hunderte weitere Akademiker schlossen sich daraufhin den Unterzeichnern an. In der Petition forderten die "Akademiker für den Frieden" eine friedliche Lösung des Konflikts mit der in der Türkei und in Europa als Terrorgruppe geltende Arbeiterpartei Kurdistans PKK, der im Sommer 2015 mit dem Zusammenbruch einer mehrjährigen Waffenruhe im Südosten wieder voll entflammt war. Nachdem die PKK-Guerilla den Konflikt in die Städte getragen hatte, gab es dort heftige Gefechte, bei denen die türkischen Sicherheitskräfte ganze Stadtteile zerstörten. Nach der Veröffentlichung der Friedenspetition verloren Hunderte Unterzeichner ihre Posten an der Universität. Kollegen und Studenten, die gegen die Entlassungen protestierten, wurden sanktioniert. International stieß dieses Vorgehen auf scharfe Kritik, weltweit solidarisierten sich Hunderte Intellektuelle mit den "Akademikern für den Frieden". Hunderte der Unterzeichner wurden angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen "Propaganda für eine Terrororganisation" vor, darauf stehen bis zu siebeneinhalb Jahre Haft. Klage auch gegen türkische Akademiker in Deutschland Ende Oktober 2017 berichteten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, dass die Staatsanwaltschaft in der Türkei auch in Deutschland lebende türkische Akademiker anklagen wolle, die den Friedensappell unterzeichnet hatten. Auch hier laute der Vorwurf "Propaganda für eine Terrororganisation". So sei einigen der in Deutschland lebenden Unterzeichner des Appells eine Anklageschrift bereits zugestellt worden. Darin heiße es unter anderem, der "sogenannte Friedensaufruf" trage den Charakter "der offenen Propaganda für die Terrororganisation PKK". "Säuberungswelle" an Universitäten geht weiter Erst Ende Dezember wurden 54 Mitarbeiter einer Universität verhaftet, die nach dem Putschversuch im vergangenen Jahr geschlossen worden war. Insgesamt lägen Haftbefehle für 171 Akademiker und andere Mitarbeiter der ehemaligen Fatih-Universität von Istanbul vor, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Eltern seien unpolitisch gewesen, sagt Garip. Er dagegen engagiert sich für die "kurdische Sache". Vater und Mutter warnen ihn: Niemals sagen, dass er Kurde sei – zu groß ist die Angst vor staatlicher Verfolgung. "Es war sehr schmerzhaft für mich, dass ich meine Identität verstecken sollte." Gerade einmal 23Jahre alt, musste er für sieben Tage in türkische Untersuchungshaft. Darüber sprechen will er nicht. Nur so viel: "Es war ein Trauma."

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen ihn. Der Vorwurf auch hier: Propaganda für die PKK. Als politischer Flüchtling gelangt er Anfang der 1990er Jahre nach Köln. Er beginnt dort ein Studium, wird eingebürgert, gibt den türkischen Pass ab. Der Vater war schon wieder in Konya, und er muss sich allein mit Jobs durchschlagen. "Ich bin der deutschen Gesellschaft dankbar für die Aufnahme, ich bin ein Teil von ihr geworden" – Worte, die in den Gesprächen immer wieder fallen.