Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat Vorwürfe des Grünen-Politikers Cem Özdemir gegen die türkische Delegation bei der Münchner Sicherheitskonferenz zurückgewiesen. "Sie sind nicht wahr, sie sind erfunden", sagte er. Özdemir habe gelogen.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete hatte im Hotel der türkischen Delegation übernachtet und dafür Polizeischutz erhalten. Er führte das darauf zurück, dass Mitglieder der Delegation von Çavuşoğlu und Ministerpräsident Binali Yıldırım sich über ihn bei der Polizei beschwert hätten. "Den Tag über haben mich drei Leute begleitet", sagte Özdemir am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Der Grünen-Politiker, der ein scharfer Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist, steht bei öffentlichen Auftritten seit Längerem unter Personenschutz. "Dass ich auf einer Sicherheitskonferenz Sicherheit brauche, ist aber auch für mich neu gewesen", sagte er.

Çavuşoğlu warf Özdemir vor, sich damit wichtig machen zu wollen. "Das ist unerhört", sagte der Minister. "Er verliert Einfluss und wird sogar in seiner eigenen Partei diskriminiert. Ich glaube, er will wieder populär oder zumindest sichtbarer werden." Das sei eine "billige Taktik". Çavuşoğlu spielte darauf an, dass Özdemir viele Jahre Parteichef der Grünen war und nach seinem Rückzug aus diesem Amt auch in der Bundestagsfraktion keine Führungsfunktion mehr übernahm.



"Terrorist" im Hotel

Özdemir hingegen schilderte, dass er am Freitag bei seiner Ankunft in München im Hotel eine große Zahl türkischer Sicherheitskräfte gesehen habe, die sehr nervös auf ihn reagiert hätten. Am nächsten Morgen habe ihn die bayerische Polizei dann darüber in Kenntnis gesetzt, dass die türkische Seite mit Hinweis auf ihn von einem "Terroristen oder Mitglied einer terroristischen Vereinigung" im Hotel gesprochen habe. Deshalb habe man ihm Personenschutz empfohlen.



Çavuşoğlu bestritt diese Darstellung. Man habe auch das Hotelmanagement dazu befragt und keine Hinweise auf solche Äußerungen gefunden. "Niemand hat irgendwelche Informationen darüber." Der türkische Außenminister nannte Özdemir und den gerade aus türkischer Haft freigelassenen Journalisten Deniz Yücel in einem Atemzug und sagte über die beiden: "Ihr Ziel ist es, unsere bilateralen Beziehungen zu ruinieren. Wir sollten es ihnen nicht erlauben, unsere bilateralen Beziehungen als Geisel zu nehmen."

Özdemir warnt vor Naivität im Umgang mit Türkei

Özdemir hingegen dankte der Polizei für ihren Einsatz bei der Sicherheitskonferenz. Die Polizei und das Bundeskriminalamt hätten die Lage "in toller Art und Weise gemanagt". Er nutze die Gelegenheit auch, um die deutsche Außenpolitik vor Naivität im Umgang mit der Türkei zu warnen. "Wir laden sie geradezu dazu ein, noch mehr über die Stränge zu schlagen", sagte Özdemir der Süddeutschen Zeitung. "Wir bedanken uns überschwänglich und gleichzeitig werden in der Türkei vier Journalisten zu lebenslanger Haft verurteilt. Geht's noch?" Jedes deutsche Signal der Versöhnung werde von der türkischen Regierung als Entschuldigung interpretiert.