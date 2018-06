Donald Trump will zur Abwechslung einmal zuhören: Eine Woche, nachdem ein Jugendlicher in Florida an seiner ehemaligen Schule 17 Menschen, die meisten von ihnen Schüler, erschossen hat, lädt der US-Präsident Schüler und Schülerinnen sowie Eltern und Lehrer zu einer Listening Session ein. Geplant ist, dass nicht nur Betroffene aus Florida den Präsidenten treffen sollen, sondern auch Angehörige und Opfer der Amokläufe an der Columbine High School 1999 und an der Sandy Hook Elementary School in Newtown 2012. So zynisch es ist, aber es könnte voll werden im Weißen Haus. Denn Schulmassaker sind in den USA Normalität, nicht Ausnahme.

Bislang verliefen die öffentlichen Debatten nach Amokläufen immer gleich: Auf die Trauer, das Entsetzen und das Mitgefühl mit Opfern und Angehörigen folgte ein politischer Streit über striktere Waffengesetze, der zu nichts führte. Das Thema verschwand relativ schnell wieder aus der öffentlichen Wahrnehmung.



Diesmal ist die Debatte jedoch lauter. Viele Schüler aus Florida wollen die schreckliche Routine durchbrechen, sie wollen die Politik nicht mehr mit ihren Phrasen und den Rufen nach Gott, der einem beistehen möge, davonkommen lassen. Es sind junge Menschen wie Emma Gonzalez, die das Massaker in Parkland überlebt hat und in einer Rede die Politiker des Landes für ihre Tatenlosigkeit anklagte. "An alle Politiker, die Geld von der National Rifle Association annehmen, sage ich: Schämt euch!", ruft Gonzalez mit tränenerstickter Stimme. Die NRA ist die mächtige Waffenlobby in den USA, die mit Spenden in Millionenhöhe Wahlkämpfe von Republikanern unterstützt, um schärfere Waffengesetze zu verhindern – komme, was da wolle.

#NeverAgain

George and Amal, I couldn’t agree with you more. I am joining forces with you and will match your $500,000 donation to ‘March For Our Lives.’ These inspiring young people remind me of the Freedom Riders of the 60s who also said we’ve had ENOUGH and our voices will be heard. — Oprah Winfrey (@Oprah) 20. Februar 2018

David Hogg ist ein weiteres Gesicht dieser "Generation Columbine", wie sie in Medien etwas pathetisch, aber nicht zu Unrecht, genannt wird. Eine Generation, die mit Metalldetektoren an Schulen und regelmäßigen Übungen, wie man sich im Fall des Falles verhalten sollte, groß geworden ist. Der 17-jährige Hogg hat das Massaker von Parkland ebenfalls überlebt. Er ist an seiner Schule als Journalist aktiv und nahm mit seinem Smartphone während der Tat Mitschüler und Mitschülerinnen auf, mit denen er sich vor dem Täter versteckte. Danach stellte Hogg sich selbst vor die Fernsehkameras, forderte bei CNN und CBS die Politik auf, endlich zu handeln. Der Protest ist laut, artikuliert, stark – und er scheint zu bleiben. Auf Twitter formiert er sich unter den Hashtags #NeverAgain und #NeverAgainMovement.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Februar 2018

Wie groß die "Generation Columbine" tatsächlich ist, wird sich jedoch erst am 24. März in Washington zeigen. Dann wollen die Überlebenden des Angriffs von Parkland in der Hauptstadt unter dem Motto "March For Our Lives" protestieren. Und sie bekommen prominente Unterstützung. George Clooney und seine Frau haben angekündigt, 500.000 Dollar zu spenden, um die Aktion zu unterstützen; Oprah Winfrey legte nach und kündigte ebenfalls eine Spende in Höhe von 500.000 Dollar an. Und auch Steven Spielberg will eine halbe Million Dollar geben. Geld und Aufmerksamkeit, so scheint es, wird den Schülern erst einmal nicht ausgehen.

Mit ihrem Protest haben es die Schüler zumindest geschafft, dass Donald Trump sich nicht damit begnügen kann, ein paar Tweets rauszuhauen und das FBI zu beschuldigen. Neben dem Gespräch mit Schülern und Eltern kündigte der Präsident an, sich am Donnerstag mit der Sicherheit an Schulen zu befassen. Die sieht mittlerweile oft genug so aus, dass Schulen ihre Lehrer bewaffnen oder eine eigene Polizeistation auf dem Schulgelände eröffnet wird.



Außerdem zeigt sich Trump zudem offen für bessere Hintergrundchecks beim Kauf von Waffen sowie ein mögliches Verbot von sogenannten Bump Stocks. Mit diesem Plastikaufsatz können halbautomatische Waffen so schnell schießen wie vollautomatische. Letztere sind in den USA verboten, halbautomatische Gewehre, Magazine mit großer Kapazität und eben Bump Stocks sind es nicht.