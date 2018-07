Die Kommunikationschefin des Weißen Hauses, Hope Hicks, ist zurückgetreten. Gründe nannte Sprecherin Sarah Huckabee Sanders nicht. Hicks hatte den Job erst vor gut sechs Monaten von Anthony Scaramucci übernommen und war bereits die dritte Amtsinhaberin.



Sanders konnte keinen Zeitpunkt nennen, zu dem Hicks den wichtigen Posten im Stab Donald Trumps verlässt. Sie bestritt, dass Hicks' Rücktritt etwas mit ihrer Aussage am Vortag vor dem Repräsentantenhaus zu tun habe. Der Geheimdienstausschuss hatte die Kommunikationschefin dabei zur Russland-Affäre befragt. Hicks hatte bei der Anhörung auf viele Fragen die Antworten verweigert, wofür sie von den oppositionellen Demokraten heftig kritisiert worden war. Auch sagte sie, dass sie gelegentlich "Notlügen" für Trump erzählt habe. Sie habe aber nicht über irgendetwas gelogen, das für die Russland-Affäre relevant sei.

Die PR-Fachfrau war in jüngster Zeit zudem in die Kontroverse um den zurückgetretenen Trump-Mitarbeiter Rob Porter involviert gewesen. Der Stabssekretär im Weißen Haus musste zurücktreten, nachdem öffentlich geworden war, dass ihm seine beiden früheren Ehefrauen häusliche Gewalt vorwerfen. US-Medien berichteten, dass Hicks mit Porter liiert sei. Sie soll an der Erklärung von Stabschef John Kelly beteiligt gewesen sein, in der dieser Porter als Ehrenmann bezeichnete.

Die 29-jährige Hicks arbeitete bereits seit Längerem für US-Präsident Donald Trump. Als Direktorin für strategische Kommunikation regelte sie unter anderem den Zugang von Journalistinnen und Journalisten zum Präsidenten. Im Wahlkampf 2016 war Hicks Trumps Sprecherin geworden. Zuvor hatte sie im PR-Bereich von Trumps Firma und für seine Tochter Ivanka gearbeitet.