Die britische Premierministerin Theresa May strebt ein Sicherheitsabkommen mit der Europäischen Union an. Das sagte sie in ihrer Rede am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. "Wir möchten die Kooperation nach dem Austritt aus der EU fortsetzen und vorantreiben", sagte sie. "Europas Sicherheit ist unsere Sicherheit."

May schlug vor, die EU und Großbritannien sollten etwa im Kampf gegen Terrorismus und gegen Schleuser zusammenarbeiten. Auch in der Militärforschung, bei gemeinsamen militärischen Aktionen, bei Weltraumaktivitäten und der Entwicklungshilfe sollten die EU und Großbritannien sich koordinieren. Außerdem sollte man sich weiterhin im Rahmen von Europol und über europäische Haftbefehle austauschen.

Münchner Sicherheitskonferenz Die Konferenz der Mächtigen Jedes Jahr im Februar kommen die Mächtigen der Welt in München zusammen, um über die großen Probleme zu sprechen. Wenn sich Staats- und Regierungschefs, führende Militärs, CEOs und Vertreter der Zivilgesellschaft im Hotel Bayerischer Hof treffen, beraten sie alles, was mit Krieg und Frieden zu tun hat: globale Konflikte, gefährliche Diktatoren, mögliche Strategien für eine sicherere Welt. Gegründet in den Hochzeiten des Kalten Krieges, hat sich die Münchner Sicherheitskonferenz zu einem der weltweit wichtigsten Foren für sicherheitspolitische Herausforderungen entwickelt. Die Teilnehmer der Tagung kommen vor allem zusammen, um zu diskutieren – abschließende Resolutionen oder zwischenstaatliche Beschlüsse gibt es nicht. Viele Teilnehmer schätzen besonders die Möglichkeit zum informellen Austausch am Rande der Konferenz. Zur diesjährigen 54. Münchner Sicherheitskonferenz kommen unter anderem die Verteidigungsminister aus Deutschland, Frankreich und den USA. Insgesamt 20 Staats- und Regierungschefs werden zu der Tagung erwartet, die vom 16. bis 19. Februar andauert. Geleitet wird die Konferenz von dem ehemaligen Diplomaten Wolfgang Ischinger. Ursprünge im Kalten Krieg Die erste Münchner Sicherheitskonferenz fand vor gut fünf Jahrzehnten statt. 1963, ein Jahr nach der Kubakrise, trafen sich Vertreter aus Nato-Staaten in München, um über westliche Strategien im Kalten Krieg zu diskutieren. An dem Treffen, damals noch unter dem Namen "Internationale Wehrkundebegegnung", nahmen etwa 60 Menschen teil, darunter Helmut Schmidt und Henry Kissinger. Obwohl die Nato und ihre Verbündeten das Treffen bis heute dominieren, öffnete sich die Konferenz nach dem Ende des Kalten Krieges auch für nicht-westliche Länder. Mittlerweile kommen auch Vertreter aus Russland, China, Indien, dem Nahen und Mittleren Osten und Lateinamerika. An der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz nehmen mehr als 450 hochrangige Entscheidungstragende teil. In den vergangenen Jahrzehnten wandelte sich auch das Verständnis von Sicherheit. Während auf den ersten Treffen der Münchner Sicherheitskonferenz vor allem Generäle über militärische Lösungen diskutierten, werden Begriffe wie Gefahr, Sicherheit und Konflikt heute weiter gefasst: So beraten auch führende Wirtschaftsfachleute, Menschenrechtlerinnen und Umweltschützer, wie sie zu einer stabileren Weltordnung beitragen können. Einige Kritiker bemängeln dennoch weiterhin, dass vor allem militärische Konflikte im Mittelpunkt des Treffens stehen, und fordern stattdessen Abrüstung und Frieden. Eine zunehmend unkontrollierbare Weltlage Die klaren Fronten des Kalten Krieges sind einer deutlich komplexeren und komplizierteren Weltlage gewichen. Regionalstaaten und Milizen haben heute an vielen Orten genauso viel Macht wie die klassischen Nationalstaaten, während sich die traditionellen Großmächte zurückziehen: Das Motto von US-Präsident Donald Trump – America first – steht für Isolationismus, und nicht für internationale Verantwortung. Die Stimmung vor der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz war dementsprechend pessimistisch. Der Chef der Tagung, Wolfgang Ischinger, sagte in einem Interview: "Wir haben noch nie seit dem Ende der Sowjetunion eine so hohe Gefahr auch einer militärischen Konfrontation von Großmächten gehabt." Es könne gar nicht schlimmer sein. Ein besonders viel diskutiertes Thema auf der Konferenz dürfte Aufrüstung sein. Viele Länder erweitern derzeit ihr Atomwaffenarsenal, Nordkorea droht regelmäßig mit einem Krieg. Die Teilnehmer dürften außerdem über den andauernden Syrien-Krieg, den Nahostkonflikt, den dschihadistischen Terrorismus und die Konflikte in der Sahelzone beraten.

May sagte, Großbritannien sei auch bereit, nach dem Austritt aus der EU an einigen EU-Programmen mitzuarbeiten und dafür Geld bereitzustellen. Dafür erwarte die britische Regierung aber, an der Ausrichtung der Sicherheitspolitik beteiligt zu werden.

Ein solches Sicherheitsabkommen solle bereits 2019 in Kraft treten. Großbritannien plant, Ende März 2019 die EU zu verlassen. Ein solches Abkommen wäre das erste dieser Art der EU mit einem Drittland. May hatte ihre Pläne bereits am Freitag Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgestellt.

Juncker äußerte sich zu Mays Vorschlägen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte zu Mays Vorschlägen, er sei überzeugt, dass die EU die Sicherheitsallianz mit Großbritannien auch nach dem Brexit noch brauchen würde. In seiner Rede, die er direkt nach Theresa Mays Auftritt hielt, fügte er hinzu, die europäische Sicherheits- und Außenpolitik müsse sich weiterentwickeln, damit die EU "weltpolitikfähig" werde.

Der seiner Ansicht nach wichtigste Punkt: Die Pflicht zu einstimmigen Entscheidungen in der EU-Außenpolitik müsse enden. "Immer wieder stellen wir fest, dass die EU keine einheitliche Position findet." Als Beispiele nannte er die Haltung zu Plänen der US-Regierung, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen, oder eine einheitliche Position zu China zu finden.

Es sei deshalb nötig, dass in Zukunft qualifizierende Mehrheiten ausreichend seien, um einen Beschluss zu fassen. Dafür würden nicht die EU-Verträge geändert werden müssen. Der EU-Rat könne laut Junker nach Artikel 31 selbst beschließen, zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen als Beschlusskriterium überzugehen. Es gehe dabei nicht um Militäreinsätze, sondern um "sanfte Außenpolitik", sagte er.



Derartige Beschlüsse, die nicht die langfristigen Strategien der EU-Außenpolitik betreffen, werden in der EU im Rat für Auswärtige Angelegenheiten gefasst. Er besteht aus den 28 Außenministern der EU-Mitgliedsstaaten. Beschlüsse müssen eigentlich einstimmig gefasst werden, laut den Verträgen genügt nur unter bestimmten Bedingungen eine qualifizierte Mehrheit.



Um Junckers Idee umzusetzen, müsste der Europäische Rat beschließen, dass der Rat für Auswärtige Angelegenheiten mehr Kompetenzen bekommt, die durch qualifizierte Mehrheiten beschlossen werden könnten. Das müsste der Europäische Rat jedoch einstimmig beschließen.