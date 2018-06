Der Präsident von Myanmar, Htin Kyaw, hat seinen Rücktritt erklärt. Ein neues Staatsoberhaupt werde innerhalb der nächsten sieben Werktage ernannt, hieß es auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Der 71-jährige Kyaw ist ein enger Vertrauter von Regierungschefin Aung San Suu Kyi, die international wegen der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Rohingya in der Kritik steht.

Kyaw will laut seiner Mitteilung eine Auszeit von seiner gegenwärtigen Arbeit nehmen. Er hatte das Präsidentenamt als erster Zivilist seit Jahrzehnten im April 2016 angetreten. Seit zwei Jahren führt allerdings Suu Kyi als "Staatsrätin" das Land. Die 72-jährige Friedensnobelpreisträgerin kann wegen einer Verfassungsklausel nicht selbst Präsidentin werden.

Auch nach dem Ende der Militärdiktatur im Jahr 2011 bestimmt die Armee maßgeblich die Politik des Landes. Zwar steht die ehemalige Oppositionsführerin Suu Kyi nach dem Wahlsieg ihrer Nationalen Liga für Demokratie (NLD) an der Spitze der Regierung. In ihrem Kabinett besetzt das Militär aber mehrere Schlüsselposten wie das Innen- und das Verteidigungsressort. Zudem gewann Armeechef Min Aung Hlaing in den vergangenen Monaten erheblich an Einfluss.



EU-Sanktionen gegen Myanmar

Die Militärs sind laut EU für massenhafte Menschenrechtsverletzungen in dem südostasiatischen Land verantwortlich, darunter Vergewaltigungen und Hinrichtungen. Vor einem Monat verhängten die EU-Außenminister Sanktionen gegen Myanmar, die auch beinhalten, dass ranghohe Generäle nicht mehr in die EU einreisen dürfen und ihre Konten gesperrt werden sollen. Grund ist die Vertreibung Hunderttausender Rohingya.

Inzwischen sind mehr als mehr als 680.000 Rohingya aus dem mehrheitlich buddhistischen Land ins muslimische Nachbarland Bangladesch geflohen und leben dort unter desaströsen humanitären Verhältnissen in Lagern. Myanmar lässt bisher keine unabhängige Untersuchung der Vorfälle zu. Die UN nannten die Verbrechen gegen die Rohingya eine "ethnische Säuberung".