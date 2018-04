Rüdiger von Fritsch - »Es bleibt Deutschlands Interesse, ein gutes Verhältnis zu Russland zu haben« Der deutsche Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch, sagte, Deutschland sei weiter offen für einen Dialog mit der russischen Regierung. Vier deutsche Diplomaten müssen Russland verlassen. © Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Im diplomatischen Streit zwischen Russland und dem Westen hat Russland vier deutsche Diplomaten ausgewiesen. Dies teilte das Auswärtige Amt mit. Zuvor hatte das Außenministerium in Moskau den deutschen Botschafter einbestellt. Deutschland hatte bereits vor vier Tagen vier russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt.



Bundesaußenminister Heiko Maas sagte, Deutschland bleibe zum Dialog mit Russland bereit. "Unsere Reaktion im Fall Skripal war als politisches Signal notwendig und angemessen, aus Solidarität mit Großbritannien und weil sich Russland bisher jeglicher Aufklärung des Sachverhalts verweigert", sagte Maas. Der deutsche Botschafter, Rüdiger von Fritsch, hatte sich nach dem Gespräch im russischen Außenministerium ähnlich geäußert. "Es bleibt Deutschlands Interesse, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben", sagte Fritsch. Deutschland sei dazu weiter bereit und offen für den Dialog. Angesichts der "schlimmen Vorfälle in Salisbury" müsse Russland aber Klarheit und Transparenz schaffen und berechtigte Fragen beantworten.

Auch der britische Botschafter Laurie Bristow war im russischen Außenministerium erschienen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der französische Botschafter war ebenfalls eingetroffen.



Russland weist zahlreiche Diplomaten aus europäischen Ländern aus

Russland hat zahlreiche Diplomaten aus insgesamt 23 Ländern ausgewiesen, zunächst 23 britische Diplomaten, später auch fünf Diplomaten aus Estland, Litauen und Lettland, vier Diplomaten aus Polen, drei aus der tschechischen Republik und zwei aus den Niederlanden. Zuvor hatten die Länder dieselbe Anzahl an russischen Diplomaten ausgewiesen. Zudem müssen Angehörige der Botschaften von Kanada, Australien, Albanien, Mazedonien und der Republik Moldau das Land verlassen.



Am Donnerstagabend hatte Russland zudem die Ausweisung von 60 US-Diplomaten angekündigt. Damit regierte Moskau auf die Entscheidung von rund 25 Staaten sowie der Nato, mehr als 140 russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Auch Deutschland hatte vier Russen zu unerwünschten Personen erklärt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, dass Moskau ebenso viele Diplomaten ausweisen werde, wie zuvor Russen betroffen waren.

Der Schlagabtausch ist Teil des Konfliktes um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien. London wirft Russland vor, in den Fall verwickelt zu sein. Russland weist das zurück. Nach eigenen Angaben sei die russische Regierung daran interessiert, die wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen Doppelagenten in Großbritannien angespannten Beziehungen zu anderen Staaten zu reparieren. Vorwürfe aus den USA, die russische Regierung sei nicht an Diplomatie interessiert, träfen nicht zu, sagte ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin.