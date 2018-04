Die russische Regierung verschärft ihre diplomatischen Sanktionen gegen Großbritannien. Das russische Außenministerium teilte mit, dass die britische Botschaft ihr Personal um mehr als 50 Stellen reduzieren muss. Wie Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte, solle mit der Maßnahme erreicht werden, dass beide Länder die gleiche Zahl von Diplomaten im jeweils anderen Land hätten. Derzeit habe "die britische Seite noch über 50 Leute mehr", sagte sie.

Eine Sprecherin des britischen Außenministeriums nannte die Maßnahme bedauerlich. Bereits am Freitag war der britische Botschafter in Moskau, Laurie Biskow, über die Anordnung informiert worden. Die britische Regierung muss nun entscheiden, welche Vertreter sie abzieht.

Britische Beamte durchsuchen russischen Passagierjet

Die Anordnung des Außenministeriums steht in Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julija. Beide waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im englischen Salisbury aufgefunden worden. Die britische Regierung beschuldigt Russland, für den Anschlag verantwortlich zu sein, da das verwendete Nervengift Nowitschok aus der ehemaligen Sowjetunion stamme.

Als Konsequenz aus dem Anschlag wiesen beide Länder gegenseitig Diplomaten aus. Auch westliche Länder, die sich mit Großbritannien solidarisierten und ihrerseits russische Diplomaten auswiesen, mussten Auslandsvertreter abziehen. Zudem muss das Kulturinstitut British Council in Russland schließen.

Russland wirft Großbritannien vor, bei der Aufklärung des Falls nicht zu kooperieren. So beschwerte sich die russische Botschaft in London, dass die britische Regierung 27 gestellte Fragen nicht beantworte. Das sei eine klare Verletzung der Verpflichtungen gemäß des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen. Die russischen Behörden wollten unter anderem wissen, warum russischen Diplomaten der Zugang zu Sergej Skripal verweigert werde.



Das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern wurde zuletzt durch einen weiteren Vorfall belastet: Nachdem britische Zoll- und Grenzbeamte einen russischen Passagierjet am Londoner Flughafen Heathrow durchsucht hatten, sprach die russische Botschaft in London von einer "weiteren offensichtlichen Provokation durch die britischen Behörden". Dem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge hatten die Beamten versucht, das Flugzeug in Abwesenheit der Crew zu durchsuchen, was "kategorisch verboten" sei. Erst nach langen Verhandlungen mit einem russischen Botschaftsangehörigen sei es dem Flugkapitän erlaubt worden, der Durchsuchung beizuwohnen.

Das britische Innenministerium sprach hingegen von einer reinen Routinekontrolle. Die Londoner Polizei Scotland Yard, die die Ermittlungen im Fall Skripal koordiniert, war nach eigenen Angaben nicht an der Durchsuchung beteiligt.