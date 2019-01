Erstmals ist ein Hilfskonvoi in die belagerte Rebellenenklave Ostghuta gelangt. Der Konvoi mit Hilfsgütern der Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) und des Syrischen Roten Halbmondes traf am Montag in der belagerten Region bei Damaskus ein, wie die UN mitteilten. Seit einer Woche gilt dort eine tägliche Feuerpause, um Hilfslieferungen und die Bergung von Verletzten zu erlauben. Beides war bislang nicht gelungen.

Der IKRK-Hilfskoordinator für Syrien, Robert Mardini, twitterte: "Endlich ... Ein Konvoi des Syrischen Roten Halbmonds, des IKRK und der UN ist mit dringend benötigten Hilfsgütern für Zehntausende Menschen auf dem Weg nach Ostghuta." Nach UN-Angaben haben die 46 Lastwagen Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter für 27.500 Menschen geladen. Sie sollen in Kürze in Duma eintreffen, der größten Stadt Ostghutas.

Wie das UN-Nothilfebüro Ocha berichtete, hätten viele "lebensrettende" medizinische Güter auf Druck der syrischen Regierung aus der Lieferung genommen werden müssen. Sie durften demnach auch nicht durch andere Gegenstände ersetzt werden. Dadurch seien drei der 46 Lastwagen, die am Morgen gestartet waren, fast leer gewesen. Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge war unter den blockierten Hilfsgütern das gesamte Material für die Behandlung von Verletzungen und für Operationen sowie Insulin und andere Dialyse-Artikel. Damit hätten 70.000 Menschen versorgt werden können. Nach Angaben der Vereinten Nationen habe die syrische Regierung zugestimmt, den Rest der Ladung in drei Tagen nach Ostghuta zu lassen.

Aktivisten berichten von mehr als 660 getöteten Zivilisten

Eine Forderung des UN-Sicherheitsrates Ende Februar nach einer 30 Tage langen Waffenruhe für ganz Syrien zeigte bislang keine Wirkung. Allerdings vermindert die syrische Regierung ihre Angriffe seit einer Woche täglich für eine fünfstündige Feuerpause. Diese temporäre Waffenruhe hatte Russland ins Spiel gebracht. Auch sie wurde in der vergangenen Woche aber immer wieder gebrochen.

Hilfsorganisationen forderten seit Wochen Zugang zu Ostghuta, wo die humanitäre Lage katastrophal ist. Es fehlt an Medikamenten, Wasser und Nahrung, besonders Kinder leiden Hunger. Syriens Machthaber Baschar al-Assad ist entschlossen, die Region zurückzuerobern, in der seit 2013 knapp 400.000 Menschen im Belagerungszustand leben.



Nach dem wochenlangen Bombardement der Region starteten die Regierungstruppen kürzlich eine Bodenoffensive. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte – deren Angaben nicht unabhängig überprüft werden können – starben in jüngster Zeit mehr als 660 Zivilisten durch Bombardements und Artilleriebeschuss der syrischen Armee. Die Offensive wird von Russland unterstützt.



Die Situation in Syrien IHS Conflict Monitor, New York Times. Stand: 5. Februar 2018. Grafik: Matthias Holz/ZEIT ONLINE

Die Bodentruppen der syrischen Armee sind in den vergangenen Tagen auf Ostghuta vorgerückt. Aktivisten zufolge brachten sie bereits ein Drittel der Region unter ihre Kontrolle. In den vorwiegend ländlichen Gebieten kämen sie rasch voran, teilte die Beobachtungsstelle mit. Ziel der Regierung ist es demnach, die Region in zwei Bereiche zu teilen.

Laut der oppositionsnahen Organisation stehen die Regierungstruppen nun nur noch zwei Kilometer vor Duma und kontrollieren 33 Prozent des 100 Quadratkilometer großen Gebiets östlich der Hauptstadt, das bisher in der Hand der Rebellen war. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Ärzten und Aktivisten vor Ort. Für Medien sind die Angaben kaum zu überprüfen.